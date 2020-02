Eine Zukunft für die „Sea-Eye“

Harburg. Die KulturWerkstatt Harburg erinnert an ein großes Kapitel der Seenotrettung. Die „Sea-Eye“, einst als Fischkutter »Sternhai« auf den Weltmeeren unterwegs, war in den Jahren 2016 bis 2018 im Mittelmeer als Rettungsschiff des NGO Sea-Eye e.V. unterwegs. Rund 400 Freiwillige bewahrten in der Zeit knapp 12.000 Schiffbrüchige, Verzweifelte, die sich auf den lebensgefährlichen Weg übers Meer gemacht hatten, vor dem Ertrinken. Das Schiff, das für die Seenotrettung nicht mehr geeignet ist, liegt jetzt im Museumshafen Harburg und dient als Erinnerungs-, und Veranstaltungsort „ThinkBoat“.

Schiffe wie die „Sea-Eye“ hatten sich damals auf den Weg gemacht, um Schiffbrüchige zu suchen und zu retten. Trotz aller Bemühungen ertranken Tausende Menschen. An diese humanitäre Katastrophe erinnert die „Sea-Eye“ nun als schwimmendes Museum. Nach der Besichtigung des ehemaligen Rettungsschiffes können die Besucher an einer Informations-Veranstaltung in der KulturWerkstatt teilnehmen. Ab 20 Uhr spielt die Band „Brew Berrymore“ aus Regensburg zugunsten des Vereins zur Erhaltung der „Sea-Eye“. Die Band spielt eine Mischung aus alternativem Gitarrensound und synthetischen Hymnen.