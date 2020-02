Buxtehude. Parasiten an den Zähnen, Milben in den Ohren, massiver Wurmbefall, ausgehungert oder übersäht von etlichen Wunden: Frei laufende Katzen in Buxtehude sind oft in einem erbarmungswürdigen Zustand, wie die Stadtverwaltung jetzt für eine Dokumentation festgestellt hat. Innerhalb von 22 Monaten wurden dabei 106 Fundtiere registriert und näher untersucht. Die Zahl der streuenden Katzen in der Stadt dürfte aber noch weit größer sein, schätzt die Tierschützerin Cornelia Haak und kommt aufgrund statistischer Durchschnittszahlen auf deutlich mehr als 1000 Katzen, die herrenlos durch das Stadtgebiet streunen könnten.

Tierschützer fordern die neue Verordnung

Cornelia Haak ist im Landkreis Stade Vertreterin der Initiative Katzenschutzverordnung und war in dieser Funktion an der Formulierung einer entsprechenden Verordnung beteiligt, die Buxtehude demnächst erlassen will und deren Grundlage die Katzen-Dokumentation ist. In der kommenden Woche wird ein Ausschuss des Stadtrates darüber entscheiden. Zum 1. Oktober dieses Jahres könnte die Verordnung dann in Kraft treten, die von der örtlichen SPD angeregt worden ist.

Auch wer nur füttert, ist jetzt in der Pflicht

Sie richtet sich an Katzenhalter, die ihren Tiere regel- oder auch unregelmäßig die Möglichkeit geben, sich frei zu bewegen. Für solchen Katzen gilt dann künftig eine Pflicht zur Kastration und zur Kennzeichnung durch einen Mikrochip. Halter seien nicht nur Eigentümer, sondern auch Personen, die einer Katze vorübergehend einen Platz gewähren oder auch wiederholt füttern, heißt es in einem Entwurf zu der neuen Verordnung. Zwar werden jetzt schon durch Tierschutzvereine wild aufgefunden Katzen kastriert. Doch durch immer neue freilaufende Katzen kommt es dennoch zu einer starken Zunahme der Katzen-Population. „Diese Quelle muss gestoppt werden“, sagt Cornelia Haak. Die Folge dieser wilden Vermehrung in freier Wildbahn sei eine Verelendung der Katzen und ihrer Nachkommen.

„Ein Irrglaube, dass Katzen allein überleben können“

Haak: „Es ist ein Irrglaube, dass Hauskatzen in Freiheit überleben können. Die wurden zu Haustieren gemacht und sind es auch." Außerhalb der menschlichen Obhut könnten sich diese Tiere kaum versorgen, würden oft im Straßenverkehr angefahren und leiden unter vielfachen Krankheiten. „Wir haben schon Tiere gefunden, die hatten einen riesigen, aufgeblähten Magen vor lauter Würmern“, sagt Cornelia Haak, die in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass freilaufende Katzen rechtlich wie Fundsachen behandelt werden müssen. „Man kann sie nicht einfach mitnehmen, sondern muss den Gemeinden den Fund melden.“

Mit der Kennzeichnung sei es nun möglich, den ursprünglichen Halter zu ermitteln. Die Kastration soll indes die unkontrollierte Vermehrung von Katzen verhindern, die sich durchaus zwei bis dreimal im Jahr mit vier bis sechs Jungen pro Wurf fortpflanzen könnten. Gleichzeitig soll dieser laut Tierschutzbund unbedenkliche Eingriff eine „sexuelle Ruhigstellung“ bewirken - was dann den Bewegungsradius der Katzen einschränke. Die Stadt argumentiert dabei allerdings auch mit der öffentlichen Sicherheit. So solle auch eine Übertragung von Krankheiten auf Menschen und andere Tiere vermieden werden.

Bereits 2008 hatte die Stadt Paderborn als erste deutsche Kommune eine solche Katzenverordnung erlassen. Inzwischen sind viele nachgezogen, im südlichen Hamburger Umland unter anderen Tostedt, Hollenstedt, Apensen und Drochtersen.