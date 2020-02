Er hilft, wenn andere verzweifeln

Harburg. Es ist okay zu weinen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist es sogar wichtig. „Weinen und Schreien ist okay, weil es der Situation angemessen ist“, sagt Olav Meyer-Sievers. Er arbeitet beim Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes. Die Hamburger Polizei oder Rettungskräfte alarmieren das Team aus Harburg zur Unterstützung in seelisch belastenden Situationen. Am häufigsten werden die Ehrenamtlichen vom KIT von der Polizei verständigt, wenn diese Todesnachrichten überbringen muss. Dabei erleben sie immer wieder, dass die Psyche der Angehörigen die Tragweite der Nachricht nicht fassen kann. Wenn nötig, müssen die Mitarbeiter des KIT dann immer wiederholen: „Es tut mir sehr leid, aber Ihr Ehemann ist verstorben.“ Oft markieren die Tränen den Punkt, an dem die Angehörigen das Unfassbare realisieren; und sich so aus ihrer Schockstarre befreien. „Ohne Realisierung ist keine Verarbeitung möglich“, sagt Olav Meyer-Sievers.

Ein Lebensweg begleitet vom Tod

Er hat einen langen Weg zurückgelegt bis zu seiner jetzigen Tätigkeit als Referent beim Deutschen Roten Kreuz für das Kriseninterventionsteam. Einen Weg, der immer begleitet war vom Tod. Seine erste Erfahrung mit dem Tod hatte er als Teenager. Seine Mutter nahm sich das Leben, als er 17 Jahre alt war. Damals habe man ihm geraten: Nur nach vorne schauen. Aus heutiger Sicht nennt er es: Verdrängung. Gesund sei das damals nicht gewesen. Der Schicksalsschlag hinterlässt Spuren bei dem jungen Mann. Er bricht die Schule ab und beginnt eine Ausbildung als Fotograf. Zehn Jahre fotografiert er für die Hamburger Baubehörde. Krankenhäuser, Baustellen, Kanalisation. Wirklich viel Arbeit hatte er nicht. „Damals waren alle Behörden-Klischees erfüllt“, sagt er. Irgendwann wechselt er als Fotograf in die Chirurgie am Universitätsklinikum, bleibt zwei Jahre. Dann folgte der Schritt in eine Eventagentur. Olav Meyer-Sievers entdeckte seine Fähigkeiten als Kommunikator. Er wird Kreativdirektor. Irgendwann macht er sich selbstständig als Kommunikationsberater.

Verdrängen macht keinen Sinn

In dieser Zeit trifft ihn der nächste Schicksalsschlag. Mit Anfang 30 nimmt sich sein ehemaliger Partner das Leben. Und Olav Meyer-Sievers beschließt, dieses Mal nicht nach vorne zu schauen, zu verdrängen. „Ich habe beschlossen: Ich schaue dem Tod ins Gesicht.“ Er organisiert mit anderen Freunden die Trauerfeier, spricht über seinen Verlust, auch in einer Psychotherapie. Es tut ihm gut, aktiv mit dem Tod umzugehen. Und er merkt, dass er anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen kann. Er beginnt, ehrenamtlich als Trauerredner zu arbeiten. Auf einer Trauerfeier die richtigen Worte zu finden, sei eine enorme Verantwortung. „Auf der Trauerfeier bin ich der einzige, der den Verstorbenen gar nicht kannte.“ Trotzdem findet er anscheinend die richtigen Worte und hilft den Angehörigen so, mit dem Verlust umzugehen. Und manchmal hilft es auch, wenn die Angehörigen vom Verstorbenen erzählen, und ihnen jemand zuhört.

Reden und Zuhören stehen im Kern beim KIT

Reden und Zuhören muss er auch beim Kriseninterventionsteam. Seit 2006 hilft er Menschen bei der unmittelbaren Trauerbewältigung. Wenn die Angehörigen die Situation realisiert haben, hilft das KIT dabei, das soziale Netz zu aktivieren. Wen rufe ich jetzt an? Wer kann uns in den nächsten Tagen unterstützen? Auch bei der Organisation hilft das Team. Soll die Schule der Kinder informiert werden? Wie organisiert man eine Beerdigung? Das KIT ist für die Erste-Hilfe zuständig. Es verlässt die Angehörigen erst, wenn klar ist, wie es weitergeht. Brückenfunktion nennt Olav Meyer-Sievers das. Ein Einsatz dauert im Durchschnitt knapp vier Stunden, dann ist die Arbeit für das KIT beendet. Für die Ehrenamtlichen sind diese Grenzen wichtig, auch aus Selbstschutz. „Man würde sonst wahrscheinlich 738 Kinder adoptieren wollen“, sagt Olav Meyer-Sievers. In den ganzen Jahren sind ihm viele Einsätze besonders nahe gegangen. Das können ganz dramatische Situationen sein. Manchmal reichen aber auch schon Kleinigkeiten. Er erinnert sich an einen Einsatz, bei dem er gemeinsam mit der Polizei einer Frau mit zwei Kindern die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes überbrachten. Besonders zu den Kindern hätten die zwei Ehrenamtlichen einen guten Draht aufgebaut. Bei der Verabschiedung fragten die Kinder dann: „Kommt ihr morgen wieder?“

Jetzt arbeitet Meyer-Sievers in der Ausbildung

Diese Einsätze liegen für Olav Meyer-Sievers aber in der Vergangenheit. Ein weiterer Schicksalsschlag brachte ihn und seine Familie aus dem Gleichgewicht: Im Dezember 2014 starb überraschend seine sieben Monate alte Enkelin. Als unmittelbar Betroffener habe er viel Unterstützung durch seine Kollegen beim KIT erfahren und genau die Hilfsangebote in Anspruch genommen, die er auf den Einsätzen selbst empfohlen habe. Er habe noch einmal gemerkt, wie sinnvoll die Arbeit des KIT ist. Neue Einsätze kamen für ihn vorerst nicht in Frage. Stattdessen schrieb er ein Buch über seine Arbeit, und kehrte schließlich als Referent zurück.

Nun kümmert er sich um die Organisation, die Ausbildung neuer Ehrenamtlicher und die Fortbildung des Teams. Außerdem unterrichtet er an der Polizeiakademie junge Anwärterinnen und Anwärter in den Grundlagen der Psychosozialen Notfallversorgung. Gerade bei der Polizei und den Rettungskräften beobachtet Olav Meyer-Sievers seit einigen Jahren ein Umdenken. Die psychische Belastung von Opfern, Angehörigen und Augenzeugen werde viel mehr wahrgenommen. Das ist auch der Arbeit des Kriseninterventionsteams zu verdanken. Sie helfen den Betroffenen zurückzuschauen und sich mit der Unbegreiflichkeit des Todes auseinanderzusetzen. Damit sie irgendwann wirklich nach vorne schauen können. Ganz ohne Verdrängung.