Harburg. Bis an der Stelle des ehemaligen Harburg-Centers der geplante Neubau steht, dauert es noch mindestens zwei Jahre, hörten die Bezirksabgeordneten im Stadtentwicklungssausschuss am Montag. Vertreter des Projektentwicklers Bouwfonds Property Development (BPD) waren in den Ausschuss gekommen, um über den neusten Stand ihres Vorhabens zu berichten. Nachdem der Abriss des Harburg-Centers im Sommer beendet war, hatte sich zunächst einmal lange überhaupt nichts auf der Baustelle getan. Das hatte bereits zu Spekulationen geführt, dass der BPD sein Projekt gar nicht weiter verfolgt. Erst seit kurzem wird am Harburger Ring wieder gebaggert. Allerdings musste Projektleiter Michael Daase die Ausschussmitglieder enttäuschen: Die Arbeiten haben mit dem eigentlichen Neubau nichts zu tun. Die Versorgungsunternehmen nutzen die Baulücke, um Leitungen zu verlegen. „Dass die Leitungen jetzt verlegt werden, ist gut, denn vorher können auch wir nicht anfangen zu bauen“, sagte Daase, „Aber es heißt nicht, dass unsere Bauarbeiten sofort beginnen, wenn die Leitungen liegen.“

Baubeginn soll in jedem Fall 2020 sein

Wann genau mit dem Hochbau angefangen wird, konnte Daase nicht sagen. Erstens gibt es noch immer keine Baugenehmigung und zweitens auch noch kein Bauunternehmen, welches das Projekt tatsächlich in Beton und Backstein verwirklicht. „Auf alle Fälle fangen wir 2020 an. Die Baugenehmigung befindet sich noch in der Feinabstimmung mit dem Bezirksamt“, sagte er, „und ich fürchte, dass die Suche nach einem Bauunternehmen einige Zeit dauern wird.“

Es fehlt noch ein Unternehmen für das Projekt

Sämtliche große Baufirmen seien nämlich wegen der guten Konjunktur einerseits und der städtischen Wohnungsbauprogramme in ganz Deutschland anderseits bequem ausgelastet. Und das Projekt Harburger Ring 6 – oder HAR6, wie es bei BPD heißt – ist keine Traum-Baustelle: Gebaut wird im Hang und in einer Kurve, mit brückenartigen Anschlüssen an andere Gebäude und mit der Verpflichtung, an der Seite zur Seevepassage hin eine große Freitreppe zu verwirklichen.

„Wenn wir ein Bauunternehmen gefunden haben, müssen wir mit diesem zunächst eine Ausführungsplanung erstellen“, erklärte BPD-Niederlassungsleiter Marco Pabst deshalb.

200 Mikro-Appartements entstehen

Gut 230 Wohnungen will der BPD am Harburger Ring errichten, davon 200 als so genannte Mikro-Appartements, Kleinstwohnungen in Größen um die 25 Quadratmeter. 30 weitere Wohnungen sollen Zwei- bis Vierzimmerwohnungen werden. Wer dort einziehen soll, konnte Pabst den Abgeordneten nicht sagen. „Wir werden die Wohnungen nur fertigstellen und dann en bloc verkaufen“, gab er bekannt. „Ob der Käufer an Studenten oder Berufstätige vermietet, ist dann seine Sache.“

Mietpreisbindung wird es nicht geben

Eine Mietpreisbindung wird es für das Projekt nicht geben, ergänzte Harburgs kommender Baudezernent Hans Christian Liedt. „Im direkten Umfeld gibt es schon zahlreiche Sozialwohnungen und eine Studentenwohnanlage, da können wir für diese Wohnungen auf die sonst üblichen Auflagen verzichten – zumal wir froh sind, dass sich hier überhaupt etwas bewegt, nachdem das Harburg-Center lange verfiel.“

Schon der Abriss des Harburg Center hatte länger gedauert als geplant: Immer neue Tücken und Widerspenstigkeiten wies das Gebäude aus den 1980er-Jahren auf. Es war besonders stabil gebaut, weil es zu großen Teilen als Parkhaus diente.

Baugenehmigung steht kurz vor dem Abschluss

Dass eine Baugenehmigung noch nicht vorliegt, sei zwar bedauerlich, aber nicht ungewöhnlich, sagte Daase. „Man darf sich das bei solchen Projekten nicht so vorstellen, dass man einmal mit einem Plan zum Amt geht und dieser dann genehmigt wird oder nicht“, sagte er, „vielmehr ist das Genehmigungsverfahren ein ständiger Dialog zwischen Architekten und Bauprüfern. Aber diese Gespräche sind in der finalen Runde.“

Strittig ist die Zahl der Stellplätze

Eines der Themen zwischen Bauträger und Bezirksamt war die Anzahl der Stellplätze. Statt 110 auf zwei Tiefetagen möchte der BPD nur 30 verwirklichen und sich ein Untergeschoss sparen. „Diese 30 sind für den Einzelhändler gedacht, der im Erdgeschoss einziehen soll“, führte Daase aus. „Unsere Analyse für den Stellplatzbedarf hat ergeben, dass die Mieter kleiner Wohnungen in den Stadtzentren häufig kein Auto haben. Wer doch eines hat, kann sich in fußläufiger Nähe einen Stellplatz mieten. Es ist genügend Angebot vorhanden – für weniger Geld als die Miete für neue Parkplätze betragen würde, die wir bauen.“

Der Ausschussvorsitzende Frank Richter (SPD) freut sich, dass es weiter geht. „Dass die Bauzeit ungefähr zwei Jahre beträgt, wenn es denn los geht, ist zu verschmerzen. Das ist für solche Projekte normal“, sagt er. „Dass es aber generell so lange dauert, ist wegen der Lage der Baustelle bedauerlich.“

Bushaltestelle vorerst wieder öffnen?

Wegen der Bauaktivitäten ist nämlich die Bushaltestelle Harburger Ring derzeit in einer Fahrtrichtung gesperrt. „Gerade ältere Harburger sprechen mich oft darauf an“, sagt Richter. „Wir müssen da schnell eine Zwischenlösung finden. Und so lange nicht gebaut wird, kann die doch auch an alter Stelle sein. Da kann der Bauzaun ein paar Meter zurück.“