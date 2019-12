Harburg. Wer ein wenig älter ist und schon lange in Harburg wohnt, fühlt sich am Harburger Ring, Ecke Wilstorfer Straße derzeit an die Zeit erinnert, als die S-Bahn gebaut wurde: Unverbauter Weitblick dort, wo einst profane Wände zwischen Auge und Horizont störten. Dazu ein Bauzaun und schöner gelblicher Kiesboden. Seit einem halben Jahr ist das nun abgerissen. Eigentlich sollte direkt im Anschluss an den Abbruch der Aufbau des Wohn-und-Geschäftshauses beginnen, dem die Ruine des Harburg-Centers wich.

Getan hat sich, seit die Abbrecher das Grundstück spatenfertig übergeben haben, allerdings nichts. Nach den ersten, dem damaligen Harburger Stadtplanungsausschuss vorgestellten Plänen, sollte der Neubau aber schon jetzt fertig fertig sein. Nur sahen diese Planungen den Abbruch auch bis Mitte 2018 vor. Keine der Öffentlichkeit vorgestellte Planung beinhaltete jedoch ein halbes Jahr Baubrache.

Die FDP-Fraktion in der Harburger Bezirksversammlung hat deshalb eine schriftliche Anfrage an das Baudezernat gerichtet. Die Beamten sollen beantworten, wie der Genehmigungsstand für den geplanten Neubau ist, warum sich der bau verzögert und ob es gegenüber den ursprünglichen Plänen Änderungen gibt.

„Der lange Stillstand wundert uns schon“, sagt Viktoria Ehlers, Fraktionsvorsitzende der Freidemokraten. „Wir wollen nicht, dass sich hier eine Baubrache entwickelt, wie im Binnenhafen auf dem Beachclub-Gelände.“

Tatsächlich würde sich eine Baubrache am Harburg-Center in eine ganze Anzahl stilliegender Baustellen einreihen, an denen Bauherren nicht verwirklichen, was sie der Kommunalpolitik versprochen haben, um Abbruch- oder Umbaugenehmigungen zu erhalten. Entweder nutzen sie ihren Neubau anders, als angekündigt – siehe die angeblichen Studentenapartments an der Knoopstraße – oder sie bauen lange gar nicht, wie LIDL das Nahversorgungszentrum an der Rönneburger Straße oder die Lorenz-Gruppe ihr Hotel am Veritaskai, für das schon vor Jahren der Harburger Beach-Club weichen musste.

Wohnraum soll City beleben

Am Harburger Ring wäre das besonders ärgerlich: Fast zehn Jahre lang stand dort das gescheiterte Einzelhandelszentrum „Harburg-Center“ – ehemals „Lüneburger Haus“ leer und verfiel zusehends. Als der niederländische Immobilienriese „Bouwfonds Property Development“ (BPD) das Gebäude kaufte und versprach, an seiner Stelle 230 – meist winzig kleine – Wohnungen sowie großzügige Einzelhandelsflächen zu errichten, war die Erleichterung in der Bezirkspolitik groß. Mehr Wohnraum in der Innenstadt ist seit längerem eines der Rezepte, die Harburgs Parteien zur Belebung des verblühenden Ortszentrums vorschlagen.

„Auf der Homepage von BPD findet man mittlerweile aber keine Informationen mehr zu dem Harburger Projekt, „das macht stutzig und beunruhigt“, sagt Viktoria Ehlers.

In der Tat ist alles, was auf der Projekt-Seite der BPD auf den Harburger Ring hinweist, ein halbtoter Link, eine Verknüpfung, die zurück zur Ursprungsseite führt. Auch auf der Internetpräsenz des Architektenbüros Schenk-Waiblinger findet man zwar viele Projektvisualisierungen, die dem Harburger Entwurf auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sehen, das Projekt HAR6, wie es anfangs nach seiner Hausnummer am Harburger Ring hieß, jedoch nicht mehr.

Zu teuer – Investor nimmt Abstand von zweiter Parkebene

Schon im Sommer gab es Gerüchte, dass die BPD vom ursprünglich vereinbarten Bau abweichen wollte: Sowohl die Einzelhandelsflächen, als auch die Parkplatzkapazitäten in dem neuen Gebäudekomplex sollten „aus Gründen der Wirtschaftlichkeit“ kleiner ausfallen, als ursprünglich vorgesehen war. Vor allem die zweite unterirdische Parkebene soll den Niederländern zu teuer gewesen sein.

Ziehen sich die Neuverhandlungen der Baugenehmigung tatsächlich so lange hin, oder ist die Untätigkeit der Bauherren ein Druckmittel in den Verhandlungen? Aus dem Bezirksamt kam auf, diese Frage nur eine vage Antwort, von der BPD keine. Das mag den Feiertagen geschuldet sein. Allerdings ist die Erfahrung mit der BPD auch die, dass die Kommunikationsabteilung nur sporadisch und spärlich kommuniziert und eigentlich auch nur dann, wenn es Positives zu vermelden gibt.

Bezirksamt hat keine Handhabe, die Bauarbeiten zu erzwingen

Zum Bauen zwingen kann das Bezirksamt die BPD kaum. Das Harburger Baudezernat ist nicht gerade dafür bekannt, städtebauliche Verträge mit bindender Wirkung abzuschließen. Die Apartments an der Knoopstraße und der LIDL-Bau können dafür als Beispiele herhalten.

Der Bauzaun rund um die Sandfläche blockiert derweil immer noch die Schüttstraße als Zufahrt für den Lieferverkehr in die Seevepassage und er blockiert den Gehweg am Harburger Ring, wo für den Abbruch eine wichtige Bushaltestelle aufgegeben wurde. Sie sollte eigentlich im Frühjahr 2020 wiedereröffnet werden. „Wenn dort aber ohnehin nichts passiert, kann man den Zaun auch einige Meter nach hinten versetzen und die Bushaltestelle zumindest provisorisch schnell wieder in Betrieb nehmen“, sagt Frank Wiesner, Verkehrspolitiker der SPD-Bezirksfraktion.