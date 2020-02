Ehestorf. Mit schwarzem Humor und in plattdeutscher Sprache will die Hittfelder Speeldeel ihre Zuschauer gleich an drei Tagen im Freilichtmuseum am Kiekeberg unterhalten. Hauptperson in dem Stück „Wahnung mit Liek to verköpen“ ist Ursula Petersen: Sie lebt in Scheidung und möchte ihre Wohnung verkaufen. Mit ihrer Schwester organisiert sie eine Wohnungsbesichtigung als „Tag der offenen Tür“.

Unerwartet segnet ein Interessent das Zeitliche. Ursula sieht sich vor das Problem gestellt, dies vor den übrigen potenziellen und teilweise skurrilen Käufern zu verheimlichen. Nicht nur eine penetrante Nachbarin sorgt für Trubel, auch die alarmierte Polizei erweist sich zwar als Freund, aber weniger als Helfer – und der dringend erwartete Amtsarzt steht im Stau.

Bei dem Theaterstück „Wahnung mit Liek to verköpen“ von Markus Lendl führte Wolfgang Binder Regie und übersetzte ins Niederdeutsche. Es spielen: Heidi Klemm, Doris Hansen, Margrit Bethke, Axel Hansen, Claudia Vossler, Siggi Schreiber, Anne Albers, Wolfgang Binder, Nils Romeikat sowie Patrick Holst.

Bei den Restkarten schnell zugreifen!

Karten für alle Vorstellungen sind ab sofort zum Preis von zwölf Euro (inklusive Museumseintritt) im Museum und unter der Telefonnummer 040/79 01 76-25 erhältlich. Es gibt aber nicht mehr viele Eintrittskarten für das plattdeutsche Theaterstück am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, Sonnabend, 8. Februar, 15 und 19 Uhr, und am Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr, im hübsch ausgestatteten Historischen Tanzsaal des Freilichtmuseums am Kiekeberg.

Besuchern, die zuvor das Freilichtmuseum erkunden, bietet das Rösterei-Café „Koffietied“ nachmittags zur Vorbereitung auf den Theaterspaß selbst gerösteten Kaffee und hausgemachten Kuchen. Typisch norddeutsche Gerichte gibt es im Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“.