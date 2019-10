Hittfeld . Die plattdeutsche Theatergruppe Hittfelder Speeldeel führt in diesem Jahr den Dreiakter „Wahnung mit Liek to verköpen“ (Wohnung mit Leiche zu verkaufen) auf. Darin geht es um Ursula Petersen, die ihre Wohnung verkaufen möchte und hierzu für die Interessenten einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Es klappt aber leider nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat und es gibt diverse Komplikationen.

Die Aufführungstermine: Sonnabend, 2., und Sonntag, 3. November, jeweils 16 Uhr, im Gasthaus Maack in Harmstorf, Sonnabend, 9. November, 16.30 Uhr, im Dörphus Hörsten und Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr, in der Burg Seevetal. Bei allen Veranstaltungen kann, wer möchte, vor der Aufführung Kaffee und Kuchen bekommen.

Am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, Sonnabend, 8. Februar, 15 und 19 Uhr, und Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr, kann man sich das Stück im Historischen Tanzsaal im Freilichtmuseum am Kiekeberg anschauen. Letzte Gelegenheit ist Sonntag, 16. Februar, 15.30 Uhr in Hamburg im Bürgerhaus in Meiendorf. Auch hier kann man vorher Kaffee und Kuchen bekommen.