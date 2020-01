Woodstock lebt weiter!

Buchholz. Vor 50 Jahren schrieb ein Musikfestival Geschichte: 1969 pilgerten Tausende junge Leute nach Woodstock, um dort ihre Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival oder Crosby, Stills, Nash & Young zu feiern. Sie protestierten dabei zugleich gegen den Krieg und demonstrierten für die freie Liebe: Die Flower-Power-Bewegung fand hier ihren Höhepunkt.

Der Geist von Woodstock lebt bis heute fort und kehrt nun auch live zurück auf der Bühne der Empore in Buchholz. Das Lebensgefühl, das im „Summer of Love“ Hunderttausende von Besuchern zu einem ekstatischen Open Air - Happening lockte, ist zur Legende geworden, die mehrere Generationen bewegt hat.

Die einzigartige Tribute Show „The Spirit Of Woodstock“ verbeugt sich vor den Musiklegenden - und lässt den Hippie-Spirit des „Summer of ´69“ wieder lebendig werden. Eine exzellent besetzte Liveband und fantastische Sängerinnen und Sänger – darunter Michael Holderbusch als Joe Cocker (bekannt aus „Das Supertalent“) – sorgen mit authentischem Retro-Sound für Gänsehaut. Auf die Musik abgestimmte Videos, Lichtbilder und Moderationen versetzen das Publikum zurück in eine hochemotionale Zeit, in der das Motto „make love, not war“ um die Welt ging.

Die grandiose und authentische Zeitreise entführt die Besucher zurück in das Jahr 1969 auf das berühmte Feld in Bethel im US-Bundesstaat New York. Erzählungen, Videos und die elektrisierende Musik erinnern an diese legendären Tage voller Schlamm, Drogen und freier Liebe. Die Hippie-Kultur, damals ein komplett neues Lebensgefühl, wurde von einer halben Million Menschen in nie zuvor gekannter Einigkeit geradezu zelebriert.

Neben ganz viel Musik aus jener Zeit zeigt die Show auch Zeitzeugen-Interviews auf einer großen Leinwand.

The Spirit Of Woodstock Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, Empore Buchholz, Breite Str. 10, Karten unter Tel. 04181/287878 und 0365/5481830 sowie www.spiritofwoodstock.de