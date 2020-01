Buchholz. Als Kirsten Fuhrmann vor sieben Jahren an die Waldschule Buchholz kam, seien die Schüler frech, unhöflich und ignorant gewesen, sagt sie. Manchmal hätten sie auf dem Gehweg gestanden, Kippe im Mund, und dafür gesorgt, dass Fußgänger die Straßenseite wechselten. Auf dem Schulhof wurde nicht gegrüßt. Höflichkeit war für die meisten Jugendlichen ein Fremdwort. Wenn Kirsten Fuhrmann heute über den Schulhof geht, treten ihr die Schüler freundlich entgegen. Man grüßt freundlich, hält sich die Tür auf und begegnet sich mit Respekt.

Darauf ist Kirsten Fuhrmann stolz. Schließlich ist es maßgeblich der Schulleiterin und ihrem Engagement zu verdanken, dass sich die Umgangsformen an der ehemaligen Haupt- und Realschule zum Guten gewendet haben. Sie holte die Kollegen ins Boot. Gemeinsam schafften sie den Wandel.

Jetzt hat die Schulleiterin ihren Schülern einen Brief geschrieben: „Ich freue mich jeden Tag, wenn ihr mir winkt, lächelnd durch die Schule geht, vor meinem Bürofenster Fußball spielt, Besucher freundlich grüßt und hilfsbereit seid“, heißt es darin. „Die Waldschule und die Menschen, die die Schule prägen, liegen mir sehr am Herzen und trotzdem ist es manchmal an der Zeit, tschüss zu sagen.“

Einsatz für die Verbesserung des Unterrichts

Es ist ein Abschiedsbrief an Schüler, Eltern und Kollegen. Kirsten Fuhrmann verlässt zum Ende des Monats die Schule. Als Dezernentin wechselt sie in die Landesschulbehörde nach Lüneburg. Dort wird sie sich künftig um die Belange einer Vielzahl von Schulen in Niedersachsen kümmern, diese beraten und beaufsichtigen. Sie wird sich für die Gestaltung und Verbesserung des Unterrichts einsetzen, sich um eine ausgeglichene Unterrichtsversorgung kümmern und Schulträger in allen schulischen Belangen, bei Beschwerden und Anfragen unterstützen.

Die Waldschule Buchholz ist eine Grund- und Oberschule in Trägerschaft der Stadt Buchholz.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Dabei hätte sich die 56-Jährige bequem auf den Lorbeeren ausruhen können, die sie in den vergangenen Jahren an der Waldschule erarbeitet hat. Nicht nur, dass sich die Umgangsformen und damit das Schulklima deutlich verbessert haben. Auch die Schule ist dabei, sich räumlich komplett zu verändern. 2018 begannen die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude, das nach den Sommerferien eingeweiht werden soll. 8,4 Millionen Euro kostet der dreistöckige Bau, der Platz für 18 Klassenräume, sechs Zusatzräume und sechs Gruppenräume für den Ganztag bietet.

Darüber hinaus entstehen ein Medienraum sowie Sprachdifferenzierungsräume. Auch die Mensa für die Schule mit ihren 321 Ober- und 297 Grundschülern wird erweitert. Nach den Sommerferien ziehen die Oberschulklassen, von denen aktuell sechs in Containern untergebracht sind in das neue Gebäude ein. Die ehemaligen Klassenräume sollen dann für den Ganztagsbetrieb sowie den Werkraum der Grundschule, für Schulsozialarbeit, Bibliothek und als Lehrerarbeitsräume genutzt werden.

Klassenarbeiten werden parallel geschrieben

Besonderheit des Neubaus ist, dass hier sogenannte Kompartments entstehen. Das bedeutet, dass immer drei Klassenräume plus Gruppenraum in einem Bereich untergebracht sind. Die Gebäudeaufteilung unterstützt das jahrgangsübergreifende Lernen und Arbeiten, das ein wesentlicher Bestandteil der Oberschule ist. „An unserer Schule arbeiten alle kooperativ miteinander, viele Projekte finden gemeinsam statt, Arbeiten werden parallel geschrieben“, sagt Kirsten Fuhrmann, die sicher ist, dass die Strukturen auch nach ihrem Weggang bestehen bleiben werden.

Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Die Schulleitung übernimmt zunächst kommissarisch ihre Stellvertreterin Dagny Mielke. Für ihre neue Aufgabe als Dezernentin in der Landesschulbehörde ist Kirsten Fuhrmann bestens gewappnet. Seit 2016 unterstützt die gebürtige Marburgerin, neben ihrer Schulleitertätigkeit, als Referentin neu ernannte Schulleitungen. Darüber hinaus ist sie Jurymitglied des Zertifizierungsprojekts „proBerufsOrientierung! Schule – Wirtschaft“. „Hier konnte ich in der Vergangenheit Einblick in viele niedersächsische Schulen gewinnen“, sagt sie.

Kirsten Fuhrmann weiß, dass sie die Schüler, den fröhlichen Pausenlärm vor ihrem Bürofenster und das kreative Miteinander im Kollegium vermissen wird. Dennoch hätte sie nicht länger bleiben können. „Ich brauchte eine neue Herausforderung“, sagt sie. „In Buchholz habe ich alles erreicht.“

Oberschule

Die Waldschule ist eine Grund- und Oberschule in Buchholz. Aktuell wird die Einrichtung in der Parkstraße von 297 Grundschülern und 321 Oberschülern besucht.







Die Oberschule in Niedersachsen ist eine seit dem Schuljahr 2011/2012 bestehende Schulform, die durch § 10a des Niedersächsischen Schulgesetzes im niedersächsischen Schulsystem verankert wurde. Die Oberschule fasst die Haupt- und Realschule zu einer Schulform zusammen.





Im Landkreis Harburg gibt es zwölf Oberschulen. Aufgrund von Leerständen an vielen Oberschulen, wird aktuell im Schulentwicklungsplan die Zusammenlegung von einigen Einrichtungen zu regionalen Oberschulen diskutiert. Gleichzeitig könnten dann vier zusätzliche Gesamtschulen eingerichtet werden.





Davon ausgenommen ist die Waldschule Buchholz, die in Trägerschaft der Stadt ist und seit Jahren gleichbleibende Zahlen bei den Neuanmeldungen verzeichnen kann.