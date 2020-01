Sie nannten es „Liebesattacken“: Ausgerüstet mit warmen Decken, wetterfester Kleidung und dampfendem Punsch zogen die Jugendlichen in einem Winter los, um Wohnungslosen rund um Neu Wulmstorf etwas Gutes zu tun. Einfach machen, helfen, hinsehen – mit solchen Aktionen zeigen die Mitglieder der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hittfeld, welche Werte sie leben wollen. Das ist die nach außen gut sichtbare Seite ihrer Arbeit. Die weniger sichtbare fällt in den Gremien an, wo diskutiert und formuliert wird, Probleme besprochen und Lösungen für die Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesucht werden.

Catarina Cocciolone kennt beide Seiten. Die 19-Jährige aus Elstorf engagiert sich seit fünf Jahren in der Evangelischen Jugend, im Herbst wurde sie zum dritten Mal in den Vorstand gewählt – gemeinsam mit Friederike Fendler, die neu an der Spitze ist, und Lasse Kuk, der zum zweiten Mal gewählt wurde.

Die Jungen wollen Veränderungen in der Kirche mitgestalten

Sie erarbeiten Ziele für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 27 Jahren, vertreten deren Interessen, planen Jugendleiteraus­bildungen, leiten Sitzungen, organisieren die Vollversammlung, die künftig viermal im Jahr tagt, und verwalten ihren Haushalt selbst. Nachdem Kreisjugendwart Holger Kuk zum Jahresbeginn als Diakon in die Nachbarschaft Moisburg/Hollenstedt gewechselt hat, ist der Vorstand zwar erst einmal auf sich gestellt. Doch sie können über die Neubesetzung der Stelle mitentscheiden.

„Die Jugendarbeit verändert sich ständig, wir wollen mit der Zeit gehen und das muss von den Jungen ausgehen“, sagt Friederike, die von allen nur Freddy genannt wird. Die 17-Jährige aus der Buchholzer St.-Paulus-Gemeinde hat in ihrer Nachbarschaft schon verschiedene Projekte für Kinder angeboten, unter anderem eine Reihe für Zehn- bis Zwölfjährige mit wechselnden Kreativangeboten.

Sie wollen zeigen, dass Kirche mehr als Gottesdienst ist

„Wir wollen zeigen, dass Kirche nicht nur Gottesdienst und Bibelkunde bedeutet“, sagt sie, „sondern dass es darum geht, Erfahrungen in der Gemeinschaft mit anderen zu teilen. Das Miteinander spielt eine extrem große Rolle.“ Gab es früher vor allem feste Gruppen, die sich regelmäßig trafen, erreichen die jungen Ehrenamtlichen heute mehr Kinder mit zeitlich begrenzten Projekten. Zu den zahlreichen Angeboten zählen auch Jugend-, Kinder- und Familiengottesdienste, die häufig kürzer sind und viel Musik und Austausch untereinander beinhalten.

Besondere Erlebnisse sind für Friederike die jährlichen Zeltlager am Plöner See, wo sie zuletzt die kleineren Kinder betreut hat. Sehr geprägt habe sie auch ein Praktikum bei ihrer Diakonin, erzählt die Schülerin. Wenn das Abitur geschafft ist, will sie daher Soziale Arbeit und Religionspädagogik studieren. „Meine Arbeit ist ein Geschenk. Und mit dem, was ich tue, bedanke ich mich dafür. Für mich hängt das alles zusammen.“

Ähnliche Ziele verfolgt Catarina Cocciolone, die nach dem Abi bereits einen Bundesfreiwilligendienst absolviert hat. Nun wartet sie auf einen Studienplatz, um möglichst Grundschul­lehrerin zu werden. In der Evangelischen Jugend hat Cata, wie sie hier genannt wird, als Teamerin Konfirmations­gruppen betreut, die Jugendleitercard gemacht und immer mehr Leute im Kirchenkreis kennengelernt. Dann besuchte sie eine Vollversammlung, fand es spannend – und engagiert sich seitdem in der Gremienarbeit im Kirchenkreis.

Sie bringen unterschiedliche Sichtweisen ein

Dort und bei landesweiten Veranstaltungen setzt sie sich für Toleranz und Vielfalt in der Kirche ein, insbesondere zum Thema LGBTQ. Die Abkürzung fasst lesbische, schwule, transsexuelle, bisexuelle und queere Menschen zusammen. „Es geht um die Frage: Wie behandeln wir Menschen aus diesem Spektrum?“, sagt Catarina, die sich selbst nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnet.

Im kommenden Jahr will sie zudem die Angebote für junge Erwachsene ausbauen. Bisher entsteht häufig eine Lücke zwischen der Jugendzeit und der Zeit der Familiengründung, wenn die Kirche für viele wieder bedeutsam wird. Deshalb ist nun ein monatliches „Spätstück“ in Planung, ein Brunch, bei dem Menschen zwischen 18 und 35 Jahre zusammen kommen können.

Ihr Glaube verbindet sie, das wollen sie nach außen tragen

Als Jüngster im Vorstand will Lasse Kuk das Mitspracherecht der Jugendlichen in der Evangelischen Jugend ausbauen. „Das ist ein Teil meines Lebens, da möchte ich mitbestimmen“, sagt er. So haben die drei bereits erreicht, dass in der Vollversammlung, in dem alle Nachbarschaften im Kirchenkreis vertreten sind, die Stimmen gerechter verteilt sind. Zuvor hatten große Kirchen­gemeinden mehr Stimmen als kleinere, nun entsenden alle Gemeinden gleich viele Delegierte.

Lasse hat sich für die Neuformulierung der Geschäftsordnung und die Satzungsänderung intensiv eingearbeitet. „Das war nur möglich, weil ich wusste, was geht“, sagt der 16-Jährige aus Buchholz, der auch im Finanzausschuss seiner Nachbarschaft sitzt. „Da bin ich einfach Feuer und Flamme.“ Dass sie in der Vorstandsarbeit verschiedene Schwerpunkte einbringen, sei ein Vorteil, sagt Friederike. „Es ist wichtig, dass wir drei unterschiedliche Sichtweisen haben. Das ergänzt sich gut.“

Gemeinsam stark sind sie auch in ihrem Glauben, den in der Evangelischen Jugend so viele mit ihnen teilen. „Wir leben unsere Werte, achten auf unsere Mitmenschen und auf die Umwelt“, sagt Catarina. „Es ist einfach schön, nach außen zu tragen, woran wir glauben. Das verbindet uns alle.“

Diakon Daniel Gessner (l.), zuständig für die Jugendarbeit in der Nachbarschaft Buchholz, und der bisherige Kreisjugendwart Holger Kuk mit dem Nachbarschaftskonzept 2.0 für die Arbeit der Evangelischen Jugend mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Hittfeld.

Foto: KKJD

Das Nachbarschaftskonzept des Kirchenkreises

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Hittfeld wird in Nachbarschaften organisiert. Hauptamtlich Mitarbeitende werden gemeindeübergreifend eingesetzt und machen Angebot in allen Gemeinden. So haben alle Kinder und Jugendliche einen Ansprechpartner.



Als Grundlage dient den Diakonen in der Kinder- und Jugendarbeit ein Konzept, das grundsätzlich bereits vor zehn Jahren beschlossen wurde. Eine aktualisierte Version wurde kürzlich vom Kirchenkreistag des Kirchenkreises Hittfeld verabschiedet.



Das „Nachbarschaftskonzept 2.0“ sieht vor, dass in jeder Nachbarschaft ein Koordinierungsausschuss die Kinder- und Jugendarbeit regelt. Dieser kann inhaltliche Schwerpunkte setzen, zum Beispiel Bildungsarbeit, Spiritualität oder Freizeitprogramme.



Im Kirchenkreis Hittfeld gibt es sieben Nachbarschaften: 1. Rosengarten, 2. Buchholz, 3. Seevetal, 4. Neu Wulmstorf und Elstorf, 5. Jesteburg und Bendestorf, 6. Hollenstedt und Moisburg sowie 7. Handeloh-Heidenau-Tostedt.



Die Evangelische Jugend bietet Kurse, Projekte, Freizeiten und Fortbildungen an. Sie stellt sich und ihre Angebote im Internet auf der Seite www.evjuhit.de vor.