Hits von Queen und Michael Jackson

Meckelfeld. Wie in jedem Jahr findet am zweiten Sonntag im Januar das traditionelle Neujahrskonzert des Blasorchesters Seevetal statt. Das Orchester ist Teil der Sparte „Musik aus Seevetel“ im Turnverein Meckelfeld von 1920. Außer dem bekannten Blasorchester werden auch die Bläserklassen Da Capo (2018) und Allegro (2019) auftreten. Unter der musikalischen Leitung von Carsten Klein präsentiert das Blasorchester Seevetal dieses Mal das Motto „Stars in Concert“.

Medleys voller Erinnerungen an bekannte Weltstars wie Queen, Michael Jackson und andere stehen auf dem Programm. Wer schon jetzt mehr wissen möchte, kann seine Neugier auf Facebook (https://www.facebook.com/musik.aus.seevetal/) stillen.

Was heute „Musik aus Seevetal“ heißt, gibt es bereits seit 1922: Damals wurde der Spielmannszug des Turnvereins gegründet. In den 1950er-Jahren wurde, nach dem im Krieg nicht musiziert wurde, ein Blasorchester aufgebaut. Seit 2018 bildet das Orchester in Bläserklassen seinen eigenen Nachwuchs aus.

Neujahrskonzert Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, Oberschule Meckelfeld, Sporthalle, Appenstedter Weg 102, Eintritt 12 Euro, Kinder 5 Euro, Karten bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude und Spielzeugwaren Toll in Meckelfeld, bei der Gärtnerei Rulfs in Stelle und der Papeterie Neitzel in Hittfeld sowie online unter www.musik-aus-seevetal.de