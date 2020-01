Fischbek. Der Mundharmonikaspieler und Wildnispädagoge Holger „HoBo“ Daub lädt ein zu einer Wanderung durch die Fischbeker Heide auf der Suche nach Bäumen, die auch für die Herstellung von sogenannten Kanzellen – sozusagen die Tonkammern – für Mundharmonikas eingesetzt werden. Nebenbei wird das Wandern in der Natur als Gelegenheit genutzt, sich auf die eigene Sinneswahrnehmung zu konzentrieren und sensibel für all das zu werden, was uns in der Heide umgibt. Körper und Sinne werden gleichermaßen geschult.

Auf Spurensuche nach Tieren und Pflanzen, ihren Lebensweisen und Eigenarten, beim genauen Hören auf die „Sprache der Vögel“, gehen Körper und Geist von selbst Hand in Hand. Im Fischbeker Heidehaus können die Teilnehmer dann mit wachen Sinnen den interaktiven, kulturhistorischen Vortrag zur Geschichte und Entwicklung der Mundharmonika „Aus der Westentasche ins Rampenlicht“ hören, bei dem auch gespielt wird. Natürlich bietet sich das Haus auch an, um eine Pause zu machen und gemeinsam zu essen.

Können der Teilnehmer bestimmt Themen des Workshops

Dann wird selbst gespielt, gelernt und spielerisch gelernt, seine Fähigkeiten auf der Mundharmonika zu verbessern. Die Themen des Mundharmonika Workshops ergeben sich aus den Fertigkeiten der Teilnehmer. Schwerpunkte können sein: Einzeltonspiel, Bending, Handhaltung, Klangbildung und Ton, Blues-Grundlagen und anderes. Der Workshop steht unter dem Motto: „HoBo holt jeden dort ab, wo er steht – und wenn es am Anfang ist.“ Das Angebot richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene, und Kinder.

Wer keine eigene diatonische Mundharmonika in C-Dur hat, kann vor Ort eine erwerben. Kosten: ab 15 Euro für ein Anfängermodell bis zu 49 Euro für ein Profimodell.

Sonnabend, 11. Januar, 11 bis 17 Uhr, Fischbeker Heidehaus, Fischbeker Heideweg 43 a, Neugraben-Fischbek, Anmeldung erbeten bis 9. Januar unter fischbek@loki-schmidt-stiftung.de, weitere Infos unter Tel. 040/73677230 (Fischbeker Heide-Haus)