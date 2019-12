Harburg. Unter dem Titel „Restsonne“ zeigt die Horneburger Malerin Christa Donatius eine 30 Werke umfassende Ausstellung, die am Sonnabend, 10. Januar, in der Technischen Universität Hamburg in Harburg (TUHH) eröffnet wird. Die Künstlerin widmet sich einem Thema, das gleichzeitig als Naturereignis, Metapher und Hinweis auf die Lebenszeit verstanden werden kann. „Restsonne ist zunächst das, was wir am Ende des Tages oder des Sommers lieben und genießen,“ erklärt Donatius. In ihren Arbeiten behandelt sie daneben auch Aspekte wie Werteverschiebung und Veränderungen.

„Angestrebte Lebensmodelle werden infrage gestellt, Sinnfragen neu formuliert und die Suche nach dem eigenen Sein bekommt Gewicht.“ Christa Donatius arbeitet gegenständlich überwiegend mit Ölfarben auf Leinwand. Bei ihr steht der Mensch mit all seinen Facetten und Brüchen im Fokus. Die Künstlerin malt nach Modellen, stets unterwegs skizzierend.

„Jedes Bild entsteht aus meiner sehr persönlichen Sammlung von Beobachtungen, Wahrnehmungen und Erlebnissen“, sagt Donatius. Ihre Bruchstücke aus dem Alltäglichen fügen sich zu einem harmonischen Ganzen. So vereint die Ausstellung „Restsonne“, zu sehen auf drei Ebenen, Motive verschiedener Herangehensweisen an das Thema „Restsonne“.

Künstlerin hatte sechs Jahre lang ein Atelier in Jork

Christa Donatius studierte in Hamburg Malerei, Siebdruck und Radierung. Sie hatte sechs Jahre lang ein Atelier in Jork. Seit 1985 lebt und arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Bildhauer Michael Jalowczarz, auf Gut Daudieck in Horneburg. Donatius realisierte viele Kunst- und Buchprojekte und erhielt mehrere Preise für ihr Schaffen.

Ihre Werke präsentierte sie auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. In der TUHH war Donatius bereits 2018 mit der Kunstinitiative „Gegen-Warten (50 Jahre nach 1968)“ und in diesem Jahr mit dem Kunstprojekt „Rollenbild“ vertreten.

Restsonne Eröffnung am Freitag, 10. Januar, 18 Uhr, Ausstellung bis 30. März, TU-Hauptgebäude, Harburg, Am Schwarzenberg-Campus 5