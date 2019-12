Hamburg. Knapp sieben Jahre leitete er als Präsident die Geschicke der Technischen Universität Hamburg (TUHH), im Februar 2018 kehrte er in die Forschung zurück. „Ich bin froh darüber“, sagt Prof. Garabed Antranikian, „denn Forschen an der TUHH bedeutet, etwas für die Gesellschaft zu tun“. Und auch in der Lehre gelte es, Ingenieure mit gesellschaftlichen Kompetenzen auszubilden und nicht nur Wissen zu vermitteln, sagt Antranikian – und das so leidenschaftlich, als säße er noch immer im Universitäts-Management.

Mit noch mehr Enthusiasmus erzählt der Mikrobiologe allerdings über die Welt von winzig kleinen Organismen. Von mikroskopisch kleinen Lebewesen, die unter Bedingungen zurecht kommen, unter denen „normale“ Bakterien absterben. Die Überlebenskünstler interessieren ihn besonders. Einige fühlen sich in Quellen mit 100 Grad heißem Wasser wohl, andere vertragen starke Säure, wieder andere gedeihen unter dem hohen Druck und der Dunkelheit, die in der Tiefsee herrschen. Mit Forschungen, die das Ziel haben, solche zähen Winzlinge technologisch zu nutzen, hatte sich der heute 68 Jahre alte gebürtige Armenier schon vor seinem Amtsantritt als TU-Präsident internationales Renommee verschafft. Heute leitet er wieder das Institut für Technische Mikrobiologie an der TUHH.

Antranikian will Mikroben finden, die Plastikreste abbauen

In seinem zurückgewonnenen Forscherleben widmen sich Antranikian und sein Team einem großen Umweltproblem: dem Mikroplastik. Es taucht inzwischen überall auf der Welt auf. Es gilt, exotische Mikroorganismen zu finden, die die kleinen Plastikpartikel als Nahrung nutzen und zerlegen. Allgemein gelten aus Erdöl hergestellte, synthetische Kunststoffe wie PET, Nylon, Polyester und andere Substanzen als biologisch kaum abbaubar. Doch zeigen weggeworfene und in natürlicher Umgebung „angerottete“ Plastikflaschen, dass es im Millionenheer der Ein- und Mehrzeller doch jemanden gibt, der die eher unattraktive Nahrung verspeist.

Bakterien gibt es seit vier Milliarden Jahren

„Bakterien gibt es seit vier Milliarden Jahren. Einige von ihnen können lernen, neue Substanzen wie Kunststoffe zu verwerten“, sagt Antranikian. Nach solchen Spezialisten fahnden die Forscher – mit dem Ziel, sie im Labor zu vermehren. Auch letzteres ist eine Herausforderung, denn rund 99 Prozent aller „eingefangenen“ Mikroorganismen mögen die Laborbedingungen nicht und sterben ab.

Am Beispiel einer Substanz, die als Lichtschutzfilter in Hautcremes eingesetzt wird (Octocrylen), hat das TU-Team bereits nachgewiesen, dass es labortaugliche Organismen gibt, die komplexe künstliche Substanzen vernaschen. Nun suchen die Forscher nach Organismen, die Nylon und Polyester zerlegen. „Ein Doktorand von mir hat in einem speziellen Bereich einer Biogasanlage, in dem Kunststoffe gelagert sind, Bakterienproben genommen. Mit denen arbeiten wir jetzt“, erläutert der gebürtige Armenier.

Die potenziellen kleinen Helfer werden in Glasfläschchen auf die Kunststoffe losgelassen. An der Oberfläche der Plastikteilchen bilden die Organismen einen Film, ähnlich wie die unentbehrliche Hautflora des Menschen, die als lebende Schutzschicht dient. Jetzt kommt der Computer zum Einsatz: Mit Hilfe von Analysen des vorhandenen Erbguts (DNA-Analyse) lässt sich ermitteln, welche Mikroben in das Fläschchen gesperrt wurden und wie stark die verschiedenen Arten dort vertreten sind.

Suche nach Kunststoffe, die der Natur als Nahrung dienen

Antranikian: „Zu Beginn haben wir vielleicht zehn verschiedene Bakterien. Viele Arten finden auf dem Kunststoff nicht, was sie brauchen und vermehren sich nicht. Nach einer gewissen Zeit sind es vielleicht nur noch sechs Arten, die in größeren Mengen vorkommen. Und irgendwann bleibt nur noch eine übrig. Das ist dann unser Spezialist, der den jeweiligen Kunststoff zersetzen kann.“ Man könne überlegen, die Kunststofffresser zu vermehren und zum Beispiel in Kläranlagen einzusetzen, so Antranikian. Ein zweiter Ansatz wäre, zukünftig bevorzugt Kunststoffe (Fachbegriff: Polymere) zu verwenden, die sich im Labor (und damit auch in der Umwelt) leichter abbauen lassen.

Die Zukunft liegt in Biopolymeren

Die Hoffnung, mit den Winzlingen das bestehende Mikroplastik-Problem lösen zu können, hat der engagierte Forscher allerdings nicht. Vielmehr gelte es, neue Ausgangsstoffe für die heutige Kunststoffverarbeiter zu kreieren: „Die Zukunft wird sein, Polymere aus Erdöl nach und nach durch Biopolymere zu ersetzen. Diese basieren auf pflanzlichen Inhaltsstoffen, vor allem Zellulose“ (Strukturmaterial aller holzigen Pflanzen). Auch an der Entwicklung von Biokunststoffen wird am TU-Institut für Biotechnologie gearbeitet.