Buxtehude. Ganz gleich, aus welcher Richtung ein Besucher der Stadt in diesen Tagen nach Buxtehude kommt – er sieht vor allem eines an jeder Ecke: Baukräne. Und das nicht auf großen, neu erschlossenen Flächen am Stadtrand, sondern mittendrin in scheinbar zahllosen Baulücken. Wo eben noch ein altes Haus stand, sind nun Sandberge und Gerüste zu sehen. Aus großen Grundstücken mit alten Einfamilienhäusern werden plötzlich Projekte mit sechs, acht und mehr Wohnungen.

Innenverdichtung auf hohem Niveau

Selbst relativ neue Gebäude aus den 1970er Jahren wie am Ottensener Weg sind da offensichtlich mittlerweile obsolet, weil der Bau von mehr Wohnungen sich derzeit so zu lohnen scheint. Ein Eindruck, der auch von Zahlen der Stadtverwaltung gestützt wird: Im Durchschnitt der vergangenen Jahre wurden jedes Jahr etwa 170 Wohnungen neu gebaut in. Derzeit gibt es im Stadtgebiet allein 33 Objekte mit insgesamt 286 Wohnungen auf Einzelflächen, die im Bau sind oder gerade genehmigt wurden. Diese sogenannte Innenverdichtung laufe schon seit einiger Zeit auf recht hohem Niveau, sagt Buxtehudes Stadtbaurat Michael Nyveld: „Doch die aktuellen Zahlen sind tatsächlich jetzt sehr hoch.“

Buxtehudes Stadtbaurat Michael Nyveld

Jedes Jahr sind 160 neue Wohnungen nötig

Mal sind es acht Wohneinheiten, dann aber auch 24, die so gebaut – und wohl auch benötigt werden. Angesichts stetig wachsender Einwohnerzahlen braucht die Stadt bis zum Jahr 2025 weiter mindestens 160 neue Wohnungen jedes Jahr, wie Gutachter für ein Wohnraum-Versorgungskonzept der Stadt ermittelten.

Gebraucht werden in Buxtehude vor allem Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, um dem Bedarf gerecht zu werden. Hier unterscheidet sich die Stadt an der Este von anderen Kommunen im südlichen Umland. Buxtehude ist beispielsweise deutlicher weniger von Einfamilienhäusern geprägt als das vergleichbare Buchholz. Der Anteil der Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern beträgt in Buxtehude 51 Prozent, in Buchholz sind es lediglich 33 Prozent.

Der aktuelle Baulücken-Boom spiegelt dann auch diese Nachfrage nach Wohnungen wider, aber es fehlen in der Stadt dennoch vor allem günstige Einheiten. So gibt es laut Wohnraumkonzept bereits verstärkt „Verdrängungseffekte“, so dass einkommensschwache Haushalte im Buxtehuder Umland nach günstigerem Wohnraum suchen müssen, weil sie in der Stadt nichts mehr finden. Etwa 20 Prozent der Buxtehuder Haushalte ist in diesem Niedriglohnsektor und dürften kaum fündig werden bei den aktuellen vielen Lücken-Projekten.

Meistens werden Eigentumswohnungen gebaut

Oft sind es eben Eigentumswohnungen, die neu auf den Markt kommen. Mehr als 3000 Euro pro Quadratmeter werden in diesem Segment laut einem Marktbericht des Immobilienvermittlers Grossmann& Berger selbst bei gebrauchten Objekten in Buxtehude aufgerufen. Nicht gerade das, was sich jemand mit schmalem Gehalt leisten kann. Und auch die Mietpreise von neuen Wohnungen erreichen in Buxtehude oft Bereiche über zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter, wie leicht auf Immobilienportalen im Internet zu recherchieren ist.

Das Angebot an preisgünstigen Wohnungen bleibt in Buxtehude derzeit trotz Bauboom eher klein. Über rund 600 Wohnungen verfügt die einzige Baugenossenschaft, die geringe Mieten anbieten kann. Bei insgesamt rund 20.000 Wohnungen in der Stadt ist das nicht unbedingt eine marktbeherrschende Zahl. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Sozialwohnungen dramatisch in Buxtehude, wie die Linke immer wieder kritisiert. So habe es 2013 noch 655 öffentlich geförderte Wohnungen gegeben, bis 2023 sinke die Zahl auf nur noch 23, weil die Sozialwohnungen aus der Bindung fallen und keine mehr nachgebaut werden. „Das ist ein Skandal, hier muss dringend nachgesteuert werden“, fordert daher Linke-Fraktionschef Benjamin Koch-Böhnke.

Sozialwohnungen rechnen sich nicht für Investoren

Doch so einfach ist das nicht. Dass kaum noch Sozialwohnungen gebaut werden in Buxtehude hat einen Grund, wie die Gutachter festgestellt haben. So zahle das Job-Center in Buxtehude beispielsweise für die „Kosten zur Unterkunft“ etwa bei Hartz IV mehr als bei Sozialwohnungen als Sozialmiete festgelegt sind. Für einen Singlehaushalt sind es Mietkosten bis zu sieben Euro und mehr pro Quadratmeter, die übernommen werden. Eine Sozialmiete wäre auf 5,60 Euro festgelegt. Diese „Bewilligungsmiete“ stelle für Investoren dann keinen Anreiz mehr da, für den Bau von Sozialwohnungen Fördermittel zu beantragen. Dann baut man eben ohne Bindung und kann damit rechnen, dass auch auf lange Sicht eine gute Nachfrage da ist.

Doch wie schließt man dann die Angebotslücke für preisgünstige Wohnungen? Die Gutachter haben dazu eine Quotenregelung vorgeschlagen, also eine Art Tauschgeschäft für größere Baugebiete: Im Gegenzug für ein Baurecht verpflichten sich Projektentwickler dann dazu, eine bestimmte Menge an preisgünstigen Wohnungen zu bauen. Wobei preisgünstig in Buxtehude nicht die Sozialmiete meint, sondern eine Orientierung an den Kosten, die auch vom Job-Center übernommen werden, wie Stadtbaurat Nyveld sagt.

Die großen Baugebiete sollen günstige Wohnungen bringen

Die großen In den derzeit vielen kleinen Arealen der Innenverdichtung geht das allerdings in der Regel nicht, weil es dort meist schon gültiges Baurecht gibt. Doch die Stadt plant nun diesen Weg zunächst für zwei größere Neubaugebiete: Das größte davon befindet sich unmittelbar am Stadtrand an der Giselbertstraße. Große Bauschilder sind dort schon aufgestellt, im nächsten Jahr startet der Hochbau. Rund 450 Wohneinheiten, meist in Mehrfamilienhäusern, werden dort gebaut. 20 bis 30 Prozent davon sollen jetzt als preisgünstige Einheiten auf den Markt kommen. Ähnlich der Plan für ein weiteres größes Neubaugebiet mit etwa 140 Wohnungen nahe dem Bahnhof an der Bahnstraße, wo 2021 Baustart ist. Ein Viertel der Wohnungen soll mindestens 20 Jahre „preisgedämpft“ vermietet werden, und weitere 25 Prozent dürfen 15 Jahre lang nicht in Eigentum umgewandelt werden.