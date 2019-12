Hollenstedt. Wenn es um Transportschäden geht, ist eine Frau am Apparat. Wenn es um Sachversicherungen geht, ist eine Frau am Apparat. Und wenn es um Verkehrshaftung geht – ist eine Frau am Apparat. Die Chance, in der Hollenstedter Speditions-Assekuranz einen Mann an den Hörer zu bekommen, liegt bei ganzen vier Prozent. Denn von den 24 Mitarbeitern im Unternehmen sind 24 weiblich. Nur der Firmengründer selbst ist ein Mann. Peter Schlosser führt seit 33 Jahren die Geschäfte und hat in all den Jahren nicht einen einzigen männlichen Artgenossen eingestellt.

Nicht, dass Schlosser, Jahrgang 1952, etwas gegen Männer hätte, zählen sie doch größtenteils zu seinem Kundenstamm. Vielmehr schätzt der Speditionskaufmann die weiblichen Stärken, die in der männerdominierten Branche erfolgreich zum Zuge kommen. Frauen im Job kommunizieren klarer, zeigen sich extrovertierter und ergreifen zudem eher die Initiative. Sie unterstützen ihre Kolleginnen, sind pflichtbewusst und gehen gezielter vor, so das Ergebnis einer repräsentativen norwegischen Studie, die sich jüngst genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat.

„Und sie sind die besseren Diplomaten“, sagt Peter Schlosser. Eine Eigenschaft, die gerade beim Thema Schaden und Versicherung hilfreich sei und dazu beitrage, dass das Unternehmen seit Jahrzehnten auf Erfolgskurs ist.

1985 machte sich Peter Schlosser selbstständig

Angefangen hat Peter Schlosser aber zunächst allein. Das war 1985. Weil das Geld für eine eigene Spedition fehlte, beschloss der damals 33-Jährige, sich als Versicherungsmakler selbstständig zu machen. So funktionierte er zunächst einmal das Arbeitszimmer zum Büro um und akquirierte seine ersten Kunden. Ehefrau Silvia, die gerade ihre zweite Tochter entbunden hatte, griff ihm, wo es ging, unter die Arme. Unter anderem bei der Personalsuche. Sie war es, die für die ersten festen Mitarbeiterinnen im Unternehmen sorgte: Marita Seidel und Lizzi Höft, die Silvia Schlosser in der Kita ihrer älteren Tochter Sara kennengelernt hatte.

Die beiden Damen sind nach wie vor an Bord des Unternehmens, aber längst nicht mehr allein. Mit Helle Lorenz kam kurze Zeit später eine weitere gute Bekannte ins Unternehmen. Auch sie kannten die Schlossers über ihre Töchter. Eine weitere Mitarbeiterin fand Peter Schlosser im Fußballverein. Einer seiner Mitspieler suchte für seine Frau einen Job. „Und wir brauchten Verstärkung“, erinnert sich Peter Schlosser. „Also habe ich Karin eingestellt.“ Frau Krause ist inzwischen 66 Jahre alt und noch immer als Prokuristin in Vollzeit tätig.

Das Büro der Speditions-Assekuranz liegt im Hollenstedter Gewerbegebiet unmittelbar an der A1.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Im Laufe der Jahre gesellten sich immer mehr weibliche Mitarbeiter aus dem Bekanntenkreis hinzu – und sie alle blieben. „Die Männer hatten ja damals alle einen Job“, sagt Peter Schlosser. „Und ihre Frauen wollten gern halbtags arbeiten.“ Auch wenn sich die Zeiten geändert haben, ist der Unternehmer seiner Firmenphilosophie treu geblieben.

Die Frauen können besser zuhören

Zum einen, weil er sich wohlfühlt als „Hahn im Korb“, umgarnt von adretten Damen, die dafür sorgen, dass immer ein Teller mit Naschereien parat steht, das Windlicht im Foyer neben dem geschmückten Tannenbaum brennt und der Kühlschrank in der Büroküche mit frischem Joghurt gefüllt ist. Zum Anderen aber auch, weil die Frauen etwas mitbringen, das für die Branche entscheidend von Vorteil ist: „Sie können zuhören und sich besser einfühlen“, so Peter Schlosser. Gerade dann, wenn es um heikle Fälle gehe, die Kunden sich erst einmal Luft verschaffen müssen.

Längst sind auch die beiden Töchter Sina Schlosser und Sara Paul ins Familienunternehmen eingestiegen und haben den Großteil des operativen Geschäftes übernommen. „Ich habe schon als Elfjährige hier mein Taschengeld verdient“, sagt Sina Schlosser. „Und meinen Charme spielen lassen.“ Inzwischen ist sie Prokuristin in der Geschäftsleitung. Ihr Schwerpunkt: der Vertrieb. „Natürlich nutze ich es schamlos aus, dass ich eine Frau bin“, sagt die 34-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Schließlich bin ich ja auch einigermaßen tageslichttauglich.“ Schwester Sara, die zwei Jahre älter ist, arbeitet lieber im Hintergrund, kennt jedes juristische Detail eines Vertrages und fuchst sich in jeden noch so komplizierten Fall rein.

Bei der Personalplanung wird auf Frauenpower gesetzt

Die beiden Schwestern halten es – trotz Diskussion um Männerquoten – bei der Personalplanung wie ihr Vater. Sie setzen auf Frauenpower. Mitarbeiterin Karin Krause weiß auch warum: „Während Männer in Diskussionen häufig auf Konfrontationskurs gehen, üben wir Frauen uns in Diplomatie“, sagt sie. „Wir wickeln unser Gegenüber lieber um den Finger und entschuldigen uns, wenn nötig, anstatt ständig mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Spediteure sind oft sehr ruppig. Aber sie nehmen sich zurück, wenn eine Frau am Telefon ist.“

Ein einziges Mal haben es die Schlossers dann doch gewagt und einen männlichen Auszubildenden eingestellt. Doch nach wenigen Monaten war klar: Passt nicht. „Der junge Mann hatte offenbar Schwierigkeiten damit, dass hier zwei Frauen in der Führungsetage sitzen“, vermutet Sina Schlosser, die die konstante Personalpolitik des Unternehmens gern aufbrechen würde. „Wäre schon schön, wenn sich bei uns mal ein Mann bewirbt“, sagt sie. „Aber mehr als Stellen ausschreiben können wir nicht.“ Im Frühjahr bekommt fangen zwei neue Kräfte in der Speditions-Assekuranz an. Sie sind, natürlich, weiblich.

Das Unternehmen

Die Speditions-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH ist Partner von Spediteuren, Frachtführern und Unternehmen der Logistikbranche und seit drei Jahrzehnten spezialisiert auf alle Versicherungsfragen, die bei Speditionen und im Transportgewerbe auftauchen.

Das Unternehmen versichert Transporte aller Art – auf der Straße, auf der Schiene, in der Luft und auf See.