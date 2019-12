Harburg. Der Rotary Club Hamburg Hafentor hält an einer Tradition fest: Zum siebten Mal besuchten jetzt Sebastian Saxe aus dem Vorstand des Clubs und Ex-Club-Präsident Jens Meier die katholische St. Maria Gemeinde in Harburg. Mitgebracht hatten sie erneut einen Scheck über 2100 Euro zur Unterstützung der Suppenküche der Kirchengemeinde, die an vier Tagen pro Woche geöffnet hat. Dorthin kommen durchschnittlich täglich 25 Bedürftige zum Essen. Im November waren es mit 591 Personen sogar deutlich mehr.

Kosten für das Anlieferung von Suppen haben sich verdoppelt

„Wir freuen uns über die Spenden und vor allem über die langandauernde Kooperation mit dem Rotary Club“, sagte Kirchenvorsteher Thomas Stübe. Nachdem der Suppenlieferant für die Gemeinde gewechselt hat, hätten sich die Kosten für den Einkauf verdoppelt, so Stübe weiter. Die Summe von den Rotariern hilft nun dabei, die höheren Kosten aufzufangen.

„Die Rotarier haben keinerlei Zweifel an dem Projekt der St. Maria Gemeinde. Unsere Unterstützung ist langfristig angelegt“, unterstrich Saxe. Aufgrund der nun gestiegenen Kosten soll bei den Rotariern darüber entschieden werden, ob die finanzieller Hilfe im kommenden Jahr aufgestockt werden kann. Der Hamburger Club hat 60 Mitglieder.

Club will über höhere Spende für 2020 nachdenken

Meier und Saxe arbeiten beide für die Hamburg Port Authority (HPA). Meier ist der Chef der Hafenbehörde, Saxe ist dort für den digitalen Wandel verantwortlich. Auch in den Jahren zuvor wurde die Spende für die Arbeit in der Suppenküche verwendet. So hatte Kirchenvorsteher Stübe das Geld zuletzt auch für einen neuen Kühlschrank und zuvor für zwei neue Kaffeemaschinen eingesetzt.

„Es ist schön zu erleben, wie wir mit unseren Beiträgen vor Ort helfen können“, sagte Saxe, der Leiter der Rotary-Hilfe. Wichtig ist dem Club, dass die Spenden direkt bei Bedürftigen ankommt. „Davon haben wir uns bei der Gemeinde längst überzeugt.“