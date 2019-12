Kreis Harburg. Der Landkreis Harburg hat seine Haushalte für 2020 und 2021 beschlossen. Nach einer fast achtstündigen Sitzung bis in den Mittwochabend passierten die Zahlenwerke über 402 Millionen und 414 Millionen Euro den Kreistag. Der Überschuss beträgt für das kommende Jahr 4,4 Millionen Euro und für 2021 knapp vier Millionen Euro. Die Entscheidung fiel mit großer Mehrheit.

Kunststätte Bossard wird gefördert

In die Zahlen geht zunächst auch die Förderung für die Kunststätte Bossard über zwei Millionen Euro und der von 214.600 Euro auf 400.000 Euro aufgestockte Jahreszuschuss ein. Für die Förderung stimmten Politiker der CDU, der SPD, der FDP sowie der Freien Wähler. Der Grünen hatten sich schon vor der Sitzung gegen die Gelder für den Bossard ausgesprochen. Allerdings müssen für das Projekt insgesamt 5,38 Millionen Euro aus dem Kreis aufgebracht werden, um die gleiche Summe vom Bund gegen zu finanzieren (Abendblatt berichtete).

Ausbau von Schulen, Digitalisierung und Straßenbau

Der Kreis wird 2020 mehr als 31 Millionen Euro investieren. Schwerpunkte sind der Ausbau von Schulen, die Sanierung von Kreisstraßen sowie die Digitalisierung sowohl in der Verwaltung als auch an den 29 weiterführenden Schulen. Mit den für die Investitionen notwendigen neuen Schulden von 14,2 Millionen Euro für 2020 steigen die Verbindlichkeiten des Kreises bis Anfang 2021 auf 162 Millionen Euro.

Die Kreisumlage, die festlegt welchen Teil ihrer Einnahmen die Gemeinden an den Kreis weitergeben müssen, sinkt für die beiden kommenden Jahre von 49 Prozent auf 45,5 Prozent. Kreis-Finanzchef Kai Uffelmann wollte den Satz sogar um 4,5 Prozentpunkte senken und dafür auf eine zusätzlichen Zuschuss für die Kindergärten und Krippen verzichten. Ein Prozentpunkt entlastet die Gemeinden um rund 3,1 Millionen Euro.

15 Millionen Euro bleiben bei den Gemeinden

Der Kreistag hat jedoch anders entschieden. Die Gemeinden erhalten nun weitere vier Millionen Euro für die Betreuung. Sie werden nach einem Schlüssel für die Arbeit auf die einzelnen Gruppen verteilt. Dabei wird das Angebot nach Ganztags-, Halbtags, Alterübergreifenden und Krippengruppen bewertet. Insgesamt werden die Gemeinden so um knapp 15 Millionen Euro besser gestellt.

Einstimmig wurde ein Antrag der FDP für die künftige Kindergartenfinanzierung auf den Weg gebracht. Nach dem Votum der Freien Demokraten soll geprüft werden, ob der Landkreis die Finanzierung der Einrichtungen zentral übernehmen und steuern soll.

Filmmuseum erhält 10.000 Euro Zuschuss

Nicht durchsetzen konnte die SPD-Fraktion fünf halbe Stellen für Schulsozialarbeiter an den fünf Gymnasien in Meckelfeld, Neu Wulmstorf, Salzhausen, Tostedt und am Luhe Gymnasium in Winsen. Der Antrag wurde abgelehnt. Hier wären Kosten von 150.000 Euro entstanden. Dagegen gab es eine Mehrheit für einen Zuschuss von 10.000 Euro für das Filmmuseum Bendestorf, den ebenfalls die SPD beantragt hatte. Das Geld, das für den Ausbau und die historische Forschung vorgesehen ist, soll jedoch nur fließen, wenn sich auch die Samtgemeinde Jesteburg und die Gemeinde Bendestorf beteiligen.