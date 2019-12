Sinstorf. Wachstum, Auszeichnungen, neue Produkte: Das Jahr 2019 lief ganz nach dem Geschmack der Kreativbrauer von „Kehrwieder“ in Sinstorf. Deshalb laden sie noch vor dem Fest zum Tag der offenen Brauerei an den Sinstorfer Kirchweg. „Erlebe, genieße, Kehrwieder!“, ist das Motto der Veranstaltung. Ab 10 Uhr gibt es Fassbier, Würstchen und vor allem: Einen Einblick in die Produktion.

Allzu oft kommen nämlich Craftbeer-Fans zum wöchentlichen Werksverkauf der Kleinbrauerei und hoffen, auch einmal zugucken zu können, wie das Bier hier hergestellt wird. Das geht im Alltagsbetrieb aus aber mehreren Gründen nicht, sei es die Arbeitssicherheit, die Hygiene oder auch schlicht die Tatsache, dass die Produktion sonst zum Erliegen käme. Im Rahmen einer Sonderveranstaltung kann man sich allerdings auf Besucher einstellen. „Wir können in diesem Jahr einiges feiern“, sagt Julia Wesseloh, kaufmännische Leiterin der Brauerei.

Brauerei sucht dringend größere Produktionsräume

„Unser Umsatz ist im zweistelligen Prozent-Bereich gewachsen, wir haben wieder diverse Preise und Auszeichnungen gewonnen, haben einen neuen Braumeister und entwickeln spannende neue Produkte.“ Bereits zum fünften Mal hintereinander kürte das Bierenthusiastenmagazin „Ratebeer“ im Frühjahr Kehrwieder zu Hamburgs bester Brauerei und das Genießermagazin „Falstaff“ erklärte die Sinstorfer Biere zu den beliebtesten in Norddeutschland.

Brauereigründer Oliver Wesseloh ist nicht mehr der einzige im Team, der sich kreative Gedanken zum Sortiment macht: Seit dem Frühjahr ist Braumeister Alexander Ennen an Bord, leitet die beiden Azubis an und denkt sich zusammen mit Oliver Wesseloh neue Rezepte aus. Kehrwieder sucht dringend größere Produktionsräume. „Am liebsten im Hamburger Süden, aber mittlerweile würden wir auch Räume nördlich der Elbe nehmen“, sagt Julia Wesseloh, „wichtig ist eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Freitag, 10-18 Uhr Sinstorfer Kirchweg 74-92