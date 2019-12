Harburg. In der Weihnachtszeit gestaltet heute die Hamburger Camerata mit dem internationalen Klavierstar Martin Stadtfeld das vierte von zehn Konzerten in der Saison 2019/20 der Musikgemeinde Harburg. Unter der Leitung von Gustav Frielinghaus spielt das Streichorchester unter anderem das Klavierkonzert e-Moll von Frédéric Chopin.

Als einer der Vorreiter der romantischen Musik schrieb Chopin einen extrem virtuosen, aber auch sehr gefühlvollen Klavierpart. Er komponierte dieses Klavierkonzert mit 20 Jahren – das Klavier, Chopins eigenes Instrument, brilliert hier ohne Schranken. Das e-Moll-Konzert darf bis heute im Repertoire keines Pianisten fehlen – im Konzert der Hamburger Camerata wird das Klavierspiel von Martin Stadtfeld, Artist in Residence in der Saison 2019/20, zu genießen sein.

Erstes Klavier – vom Räumungsverkauf

Begonnen hat die Laufbahn von Martin Stadtfeld mit einem Klavier vom Räumungsverkauf. Schon mit sieben Jahren stand sein Berufswunsch fest: Konzertpianist. Früh erkundete er die Regeln und Geheimnisse von Kontrapunkt und Harmonielehre. Als Jungstudent kam er in Frankfurt in die Klasse von Lev Natochenny. Bald darauf sorgte er bei Wettbewerben für Furore, er gewann Preise in Paris, in Bozen – und in Leipzig. Den dortigen Bach-Wettbewerb entschied Martin Stadtfeld im Jahr 2002 als Gewinner des ersten Preises für sich – eine Auszeichnung mit Symbolcharakter.

Denn die Musik von Johann Sebastian Bach ist für den Pianisten wie das Cape Canaveral der Musik. Von hier aus führen alle Wege in den Kosmos der Musikgeschichte. Kein Wunder also, dass Stadtfelds erste CD-Aufnahme wie eine Rakete zündet: Ausgerechnet mit einem der heikelsten Werke der gesamten Klavierliteratur, mit Bachs „Goldberg-Variationen“, begann der Pianist als 22-Jähriger seine Aufnahme-Karriere.

Nicht weniger romantisch komponierte Peter Tschaikowsky. Seine zwölf Klavierstücke op. 37 können als kleine Schwester von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ durchgehen – sie durchschreiten monatsweise das Jahr und bieten auch einen Einblick in die „russische Seele“, die der westlich orientierte Tschaikowsky doch nie vergessen hat. Konzertmeister Gustav Frielinghaus führt die Hamburger Camerata mit der schwungvollen Musik Tschaikowskys einmal durch das Jahr.

Musikgemeinde Harburg: Martin Stadtfeld und die Hamburger Camerata Montag, 16. Dezember, 20 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, Heimfeld, Alter Postweg 30, Restkarten können nur an der Abendkasse ab 19.30 Uhr erworben werden, Reservierungen unter Tel. 040/796 60 08. Weitere Informationen zur Musikgemeinde Harburg, zu den Konzertterminen 2019/20, zu den Künstlern und zum Programm unter www.musikgemeinde-harburg.de