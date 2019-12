Harburg. Das Rudelsingen im Rieckhof gehört zu Harburg – und einmal im Jahr gibt es eine besondere Variante. An diesem Mittwoch sind alle Rudelsängerinnen und Rudelsänger aufgerufen, sich und anderen Menschen singend Gutes zu tun, denn der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Stiftung Mittagskinder zugute.

In den beiden Kindertreffs der Stiftung erhalten mehr als 200 Kinder an sozialen Brennpunkten in Hamburg unentgeltlich regelmäßig gesunde Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe sowie Betreuung. Das Benefiz-Rudelsingen in Harburg mit Simon Bröker und Felix Fleischmann bietet viele Weihnachtshits, die auf das Fest einstimmen. Ein Beamer wirft die Texte an die Leinwand, die Sänger werden mit Klavier und Einspielungen begleitet.

Mi, 18. Dezember, 19.30 Uhr, Rieckhof, Harburg, Rieckhoffstr. 12, Karten zu 14 Euro im Vorverkauf unter www.rudelsingen.de. Einlass ab 18.30 Uhr.