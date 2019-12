Pippi Langstrumpf besucht Buchholz

Buchholz. Das stärkste Mädchen der Welt ist zweifellos Pippi Langstrumpf. Welche Neunjährige wäre sonst in der Lage, ein ausgewachsenes Pferd zu tragen? Dies ist nur eine der fantastischen Eigenschaften, mit denen das rothaarige Halbwaisenkind seit 75 Jahren die Menschen begeistert – nachzulesen in den drei Büchern der schwedischen Autorin Astrid Lindgren oder nachzuschauen in den der Geschichte – die zudem mit weiteren, nicht im Buch stattfindenden Episoden aufwarten.

Auch das Parabol Theater Buchholz nimmt sich jetzt der äußerst selbstbewussten Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Ephraimstochter Langstrumpf an und zeigt ihre Abenteuer in fünf Aufführungen in der Empore Buchholz.

Das Leben der beiden braven Geschwister Thomas (Tommy) und Annika ist wohlgeordnet bis zu dem Tag, an dem in das leerstehende Haus auf dem Nachbargrundstück ein Mädchen mit roten Zöpfen und Sommersprossen einzieht. Sie kommt nicht allein, sondern zieht mit ihrem Affen „Herr Nilsson“, ihrem Pferd „Kleiner Onkel“ und einem Koffer voller Goldstücke in die „Villa Kunterbunt“ ein. Während ihre früh verstorbene Mama vom Himmel aus auf Pippi aufpasst, ist ihr Vater als Seemann (manche mutmaßen, als Seeräuber) auf den Weltmeeren unterwegs.

Stärkstes Mädchen der Welt ist herrlich unerzogen

Pippi tut, was ihr in den Kopf kommt, denn sie ist das stärkste Mädchen der Welt, herrlich unerzogen und lügt ganz wunderbar. Sie stellt die Regeln der Erwachsenen auf den Kopf und triumphiert über Lehrerinnen, Einbrecher und Polizisten. In kürzester Zeit ist Pippi zur allerbesten Freundin von Tommy und Annika geworden, und die drei erleben die buntesten und verrücktesten Abenteuer zusammen.

Mitwirkende dieser Inszenierung sind Emily Neven, Emmely Rohwer, Henriette Rohwer, Christine Lehne, Kim Haegermann, Ralf Haarke, Marco Frelenberg, Johannes Mauer, Heiko Rohwer, Carlotta Rohwer, Gaby Bettin, Benita Schulz, Julika Debey sowie Sabine Diedrichsen („Kids on Stage“). Die Regie führt Kay-T.. Franke.

Das Parabol-Theater wurde vor rund 18 Jahren gegründet und bringt seitdem jährlich zwei Stücke, darunter jeweils ein Weihnachtsmärchen, auf die Bühne der Buchholzer Empore.

Parabol-Theater: Pippi Langstrumpf Empore Buchholz, Breite Str. 10. Die Premiere am Sonnabend, 14. Dezember, 16 Uhr, ist bereits ausverkauft. Empore Buchholz. Zwei weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 15. Dezember, 14 Uhr (Zusatzvorstellung) und 17 Uhr, sowie Montag, 16. Dezember, 9 und 11 Uhr (Schulvorstellungen). Karten gibt es unter Telefon 04181/28 78 78 oder online (nur für Sonntag) unter www.empore-buchholz.de