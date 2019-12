„Russisches Stimmwunder“ tritt auf

Buchholz. Es ist inzwischen schon eine kleine, liebgewordene Tradition geworden: Der Donkosakenchor Serge Jaroff, bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen und CD Einspielungen, gastiert erneut, mit einem bravourösen und stimmungsvollen, sehr weihnachtlichen Konzert-Programm in Buchholz. Ein musikalisches Fest mit großen Stimmen, unvergänglichen Melodien und heiterer, bravouröser Gesangsakrobatik erwartet die Zuhörer. Stimmliche Bravour und herrliche Melodien machen auch dieses Gastspiel zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art.

Der Chor ist nach Serge Jaroff (1896-1985) benannt, der das Ensemble 1920 in einem Kriegsgefangenenlager in Istanbul mit dort internierten Offizieren der Kosaken-Division der russischen Armee gründete. Später wurden die Donkosaken auf eine griechische Insel und dann nach Bulgarien zu Arbeitseinsätzen verlegt.

Hier trafen sie die Tänzerin Tamara Karsawina, die Kontakte zu Botschaftern hatte, und dank der Bemühungen von Vertretern des Völkerbundes sollte der Chor einer französischen Fabrik vermittelt werden, wo die Sänger arbeiten und als Werkschor auftreten konnten – denn von der Musik allein konnten sie nicht leben. Der Plan scheiterte an zu hohen Reisekosten. Der Chor strandete in Wien, wo er 1923 die Chance bekam, in der Hofburg aufzutreten – der Durchbruch für Serge Jaroffs Donkosaken.

Ein hochkarätiges Spitzenensemble studierter Sänger

Der Leiter des heutigen Donkosakenchors Serge Jaroff, Wanja Hlibka, hat selbst noch unter Jaroff als jüngster Solist gesungen und die Original-Arrangements als Ausgangsbasis seiner künstlerischen Arbeit nutzen dürfen. Der heutige Chor ist ein hochkarätiges Spitzenensemble studierter Sänger aus großen osteuropäischen Opernhäusern.

Die Solisten werden von der Fachpresse regelmäßig als „russisches Stimmwunder“ bezeichnet. Sie vermitteln den ganzen Zauber und auch die eigene Melancholie der russischen Musik in höchster Vollendung. Ihr außergewöhnliches Repertoire reicht von den festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder besonders nachgefragten Volksweisen bis hin zu großen, klassischen Komponisten.

In Erinnerung an Serge Jaroff, der seine Donkosaken einst zu Weltruhm führte, tritt der Chor unter Leitung von Wanja Hlibka in Buchholz auf. In dem stimmungsvollen Programm steht die deutsch-russische Weihnacht im Mittelpunkt. In jedem Fall gilt: Es gibt viele unterschiedliche Kosakenchor-Formationen, aber nur einen Donkosakenchor Serge Jaroff.

Donkosakenchor Serge Jaroff Sonntag, 22. Dezember, 19 Uhr, Empore Buchholz, Breite Straße 10, Karten zu 22,40 Euro, 26,80 Euro und 29 Euro unter 04181/28 78 78 und www.empore-buchholz.de