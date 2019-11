Buchholz. Es soll das Vorzeigequartier im Osten der Stadt werden, ein neues Viertel mit Parkanlagen, Gemeinschaftsgärten und beruhigten Wohnwegen. 1000 Wohnungen, so hat es der Rat der Stadt Buchholz beschlossen, sollen auf dem 50 Hektar große Areal zwischen Lüneburger und Bendestorfer Straße in den kommenden Jahren entstehen. Weitere 500 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wie das neue Quartier konkret aussehen soll, werden nun die Buchholzer gemeinsam entscheiden. Sie sind aufgefordert, sich in einem Online-Verfahren mit eigenen Vorschlägen und Kommentaren einzubringen.

Drei Strukturpläne stehen zur Diskussion, die das Berliner Planungsbüros Machleidt - Städtebau und Stadtplanung bereits am vergangenen Wochenende im Rahmen einer Bürgerwerkstatt einer ausgewählten Öffentlichkeit vorgestellt hat. 50 Bürger, 18 Vertreter von Verbänden und Institutionen sowie Mitglieder des Rates nutzten die Möglichkeit in der Aula der Waldschule, um über die Wohnbauentwicklung im Osten ihrer Stadt zu diskutieren. „Ein ausgewogenes Verhältnis von Bürgern, Politik und Verbänden“, freute sich Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse, der jetzt alle Buchholzer um ihre Meinung zu den vorliegenden Planungen bittet.

Möglich macht dies das Online-Portal „buchholz2025plus.de“. Hier kann jeder Anregungen, Vorschläge und Kritik bis einschließlich 4. Dezember, einbringen. Die online eingegangenen Anregungen sollen anschließend in die weiteren Planungen einfließen.

Auf dem 50 Hektar großen Areal im Osten von Buchholz zwischen der Lüneburger Straße und der Bendestorfer Straße – östlich des Finanzamts – soll ein völlig neues, hochmodernes Quartier mit 1000 Wohnungen entstehen.

Foto: Hanna Kastendieck

Wie berichtet, verfolgt die Stadt Buchholz mit dem Projekt „Buchholz 2025plus“ zwei Zielsetzungen: Die Schaffung weiteren Wohnraums, um der aktuellen und weiter anhaltenden erheblichen Wohnraumknappheit zu begegnen sowie die Planung und Umsetzung einer östlichen Umfahrung der Stadt, um die anhaltende verkehrliche Überlastung in der Innenstadt zu lösen. „Buchholz wird weiter wachsen, wir brauchen deshalb Wohnraum um den Bedarf zu decken“, sagt Jan-Hendrik Röhse. „Darauf müssen wir eine Antwort finden.“

Zudem sei für die künftige Entwicklung der Stadt eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur zwingend notwendig. „Die Herausforderung besteht darin, künftige Planungen so zu gestalten, dass es gelingt, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß zu verringern mit dem Ziel, spätestens im Jahre 2050 CO 2 -neutral zu sein“, so Röhse.

Alleen und Wohnhöfe im Grünen sind geplant

Drei alternative Strukturkonzepte stehen zur Diskussion, die jetzt auch online eingesehen werden können. Das erste mit dem Titel „Grüner Saum“ sieht vor, das neue Stadtquartier so nah wie möglich an die Innenstadt heranzurücken. Es soll aus drei Nachbarschaften bestehen. Großzügige Alleen, ein Quartierspark und Wohnhöfe im Grünen bestimmen das Stadtbild. Die östliche Verlängerung der Bürgermeister-Adolf-Meyer-Straße soll das aktive Zentrum des Quartiers werden. Hier sollen Schule, Kitas, Läden, Gastronomie, Supermarkt und Co-Working-Plätze entstehen. Das Konzept sieht außerdem drei dezentrale Parks – den Quartierspark im Osten, den Wassergarten im Westen und den Naturhain im Norden – vor. Die Nachbarschaften sollen durch kleine Quartiersplätze verbunden werden.

Bei der Bürgerwerkstatt wurden schon viele Ideen gesammelt. Jetzt wird online weitergemacht.

Foto: Stadt Buchholz / Hanna Kastendieck

Im zweiten Konzept mit dem Titel „Grüne Mitte“ wird das neue Quartier durch einen zentralen Park mit den Bestandsquartieren verbunden und liegt damit eingebettet zwischen Park und Landschaftsraum. Schule, Kitas, Läden, Gastronomie etc. sollen an einer Hauptachse angesiedelt werden, die sich von Norden nach Süden durch das Quartier zieht. Geplant ist unter anderem ein Quartierspark im Zentrum, ein Schulgarten und ein Naturhain. Darüber hinaus sollen Flächen als Gemeinschaftsgärten genutzt werden.

Gastronomie belebt vorgesehenen Nachbarschaftsplatz

Eine enge Verzahnung von Stadtquartier und Freiraum sieht auch das dritte Konzept mit dem Titel „Grünes Netz“ vor. Hier sollen vier Nachbarschaften entstehen, von denen jede einen kleinen Nachbarschaftsplatz erhält, der durch Schule, Kitas, Läden, Gastronomie etc. belebt werden soll. Als Zentrum des neuen Wohngebiets ist ein Quartierspark geplant. Gemeinschaftsgärten sollen sich wie Inseln durch das gesamte Quartier ziehen.

Für alle drei städtebaulichen Varianten ist ein ähnliches Mobilitätskonzept vorgesehen. So soll die wichtigste Verbindung in die Innenstadt über eine Veloroute entlang des Itzenbüttler Wegs führen. Das Stadtbuskonzept soll um eine vierte Buslinie ergänzt werden. Zwei bis drei Sammelstraßen sollen das neue Quartier erschließen.

Alle anderen Verkehrsräume sollen als beruhigte Wohnwege gestaltet werden. Stellplätze sollen vorwiegend in Quartiersgaragen untergebracht werden. Für Fahrräder sollen Fahrradgaragen entstehen. Das Angebot soll durch neue Mobilitätsformen wie Car- und Bikesharing, E-Ladesäulen etc. ergänzt werden. Die verkehrliche Planung zur Ortsumfahrung war in der Bürgerwerkstatt kein Thema und bleibt auch beim Online-Portal außen vor.