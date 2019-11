Toppenstedt. Es ist eine Liebeserklärung an Norddeutschland und seine Sprache: Mit „Wi bruukt keen Kalifornien“ macht die Band „Wattenläufer“ klar, dass Nord- und Ostsee mit südlichen Stränden allemal mithalten kann. Jetzt will die Toppenstedter Band mit diesem Titel bundesweit für Furore sorgen: Dieser Titel, zwei weitere sowie das Cover der dazugehörigen CD sind nominiert für den 37. Deutschen Rock- und Pop-Preis, den die Deutsche Popstiftung vergibt. Mit der Nominierung für das Finale haben die „Wattenläufer“ den 3. Platz schon sicher. Im vergangenen Jahr ging an die Band bereits der 1. Preis in der Kategorie „Beste Mundart“.

Die sechsköpfige Band tritt mit „Strand! Goot!“ in der Kategorie Pop, mit „Wir bruukt keen Kalifornien“ in der Kategorie Rock sowie mit „Irisch Ries“ in der Kategorie Mundart an. Das bedeutet: drei Auftritte am Finaltag, an dem rund 300 Bands und Solisten teilnehmen und sich vor einer Jury präsentieren. Dem Stiftungskuratorium der Deutschen Popstiftung gehören unter anderem namhafte Musiker wie Heinz Rudolf Kunze, Julia Neigel, Nicole, Rudolf Schenker, Peter Orloff, Ralph Siegel, Juliane Werding und Joachim Witt an.

Auch das Cover des Albums geht mit in den Wettbewerb.

Die Familie von Watt – alle Wattenläufer heißen so mit Nachnamen, sobald sie auf der Bühne stehen – wurde 2008 gegründet. Heute gehören ihr Jette, Heide, Klaas, Ole, Flo und Leon von Watt an, die in Wirklichkeit bürgerliche Namen haben. Dieter Hamann (Leon), einer der Gründer, wollte mit der Band einen Beitrag zum Erhalt der plattdeutschen Sprache leisten und plattdeutsche Musik abseits des manchmal melancholischen Sounds eines Knut Kiesewetter oder einer Band Godewind präsentieren.

Englischsprachige Poptitel auf Platt

Ein Teil des Repertoires sind plattdeutsche Versionen bekannter englischsprachiger Poptitel, wie etwa „Rocking all över de Dörp“ oder „De Stevels sünd to’n Wannern“, ein weiterer plattdeutsche Klassiker wie „Tüdelband“, Schlager wie „In dr Boot vör mi“ und schließlich eigene Titel, mit denen die Band in den Wettbewerb geht.

„Beim Übersetzten merkt man erstmal, was für unsinnige Texte das oft sind, gerade die englischen“, sagt Jette van Watt lachend. Aber mit dem Konzept liegt die Band offenbar richtig, denn Jette sagt: „Meine Tochter singt zu Hause auch unsere Titel.“ „Für den Wettbewerb mussten wir dagegen unsere eigenen Texte wieder rückübersetzen“, ergänzt Dieter Hamann. Er selbst und zwei externe Übersetzer, Klaus Schröder aus Kiel und Klaus Becker aus Soltau, stellen die plattdeutschen Texte bereit, und Jette, die einzige gebürtige Plattschnackerin der Band. Flo, der Jüngste, arbeitet seine Platt-Kenntnisse, die er durch seine Großeltern erwarb, wieder auf.

Die Wattenläufer treten in Winsen auf.

„Auch die ganz Jungen machen mit“

Mit ihrer Musik aus Pop und Rock treffen die Wattenläufer offenbar einen Nerv: „Die Alten laufen nicht mehr weg, wenn’s laut wird, und auch die ganz Jungen machen mit“, sagt Dieter Hamann. „Da bleibt kein Fuß still“, betont auch Flo. „Wir sind nach Angaben des NDR die meistgespielte Platt-Band im Radio“, sagt Dieter Hamann.

Vier Alben haben die Wattenläufer bereits veröffentlicht, Auftritte führen die Band in Städte in ganz Norddeutschland, sie spielen bei Festivals, Stadtfesten und anderen Veranstaltungen. Nur Wacken fehlt noch im Tourkalender. Mit dem 37. Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Tasche hätten die Wattenläufer auf jeden Fall gute Referenzen für ihre Bewerbung.

Die Preisvergabe

Der Deutsche Rock- und Pop-Preis wird 2019 zum 37. Mal vergeben. Es gibt acht Hauptkategorien wie „beste Rockband“, „beste Popband“ oder „beste(r) Solo-Sänger(in)“, darüber hinaus 118 Sonderkategorien von Filmmusik über Kinderlieder bis hin zu Mundart, sowie in jedem Genre die besten Sänger und Sängerinnen, beste Songs und bestes Album, beste Instrumentalisten und viele weitere. Der Preis ist undotiert und ein reiner Anerkennungspreis.

