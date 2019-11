Harburg. Matt! Schachmatt. Ashkan hebt den Blick und grinst sein Gegenüber an. Die Situation des Gegners ist aussichtslos. Das Spiel ist beendet. Der junge Mann aus dem Iran stellt die Dame zurück, platziert die Bauern in einer Reihe und eröffnet eine neue Partie. Auf dem Sofa nebenan sitzen Yassine und Abedaka, beide 20 Jahre alt. Sie sind aus Marokko geflohen. Vor drei Monaten kamen sie nach Deutschland. Jetzt teilen sie sich ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Jesteburg. Nachmittags aber kommen sie nach Harburg ins Refugio – Café der Gastfreundschaft. Hier können sie spielen, Tee trinken, quatschen, Deutsch lernen, Kontakte knüpfen – oder „einfach nur Mensch sein“, wie es Michael Schade formuliert.

Er steht am Tresen des Cafés und setzt eine Kanne Kaffee auf. Es ist kurz nach 16 Uhr und die ersten Gäste sind schon da. Schade ist 69 Jahre alt und Chef der Einrichtung – auch wenn er das Wort „Chef“ nicht mag und immer wieder betont, dass es die vielen ehrenamtlichen Helfer sind, die den Betrieb am Laufen halten. Doch er hält die Fäden zusammen. Er war es auch, der vor fünf Jahren den entscheidenden Anstoß zur Gründung des Café Refugio gab.

Das Refugio liegt an der Bremer Straße bei der Trinitatisgemeinde.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Als die Menschen 2014 aus Syrien und Albanien, aus Afghanistan, dem Iran und Serbien, zu Hunderten, zu Tausenden, zu Hunderttausenden kamen, wusste Michael Schade, dass er nicht länger warten kann. Dass er etwas tun muss. Und zwar sofort. Er wollte den Fremden die Türen öffnen und einen Raum schaffen, der sie willkommen heißt. Schnell sollte es gehen. Unbürokratisch. Ganz direkt von Mensch zu Mensch. Das war im Oktober 2014.

„Frau Dušková“, sagte er zur Pastorin der Trinitatisgemeinde an der Bremer Straße, „wir müssen einen Ort schaffen für die Menschen auf der Flucht. Einen Raum für Begegnungen, weit weg von der bedrückenden Atmosphäre der Notunterkünfte. Wir müssen die Menschen willkommen heißen.“

Am 19. November 2014 öffnete das Refugio zum ersten Mal. Und die Menschen kamen in Scharen. Yonas war einer von ihnen. Er floh aus Eritrea, legte Hunderte Kilometer zu Fuß zurück, durchschwamm einen Fluss, fuhr neun Tage durch die Wüste Sudans bis er schließlich auf einem Schiff nach Italien landete. 600 Menschen waren an Bord. Im Harburger Flüchtlingslager auf dem Schwarzenberg erzählten ihm zwei Freunde vom Refugio. „Dort kann man sich unterhalten. Es gibt Kuchen“, sagten sie. „Komm doch mal mit!“ Und Yonas ging mit.

35 Ehrenamtliche helfen im Refugio mit

Seitdem kommt der 32-Jährige regelmäßig ins Refugio. Längst gehört er zu denen, die im Cafébetrieb mithelfen, spricht fließend deutsch und macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Auch seinen zukünftigen Chef, Reinhard Laun, hat er hier kennengelernt. Er gehört zu den 35 Ehrenamtlichen im Refugio, genauso wie Aboullielah Al-Kahegy aus Bagdad oder Christa Bergmann aus Marmstorf.

Aboullielah Al-Kahegy ist einer der ehrenamtlichen Helfer im Refugio und versorgt die Gäste mit frischem Kuchen.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

„Jeder macht hier das, was er gut kann“, sagt Michael Schade. Tee kochen, spielen, zuhören, Formulare ausfüllen, Ausflüge organisieren oder Deutsch unterrichten, so wie Christa Bergmann. Sie hat sich im Nebenraum einen Tisch gesucht und ein paar Männer um sich geschart. „Wir machen nachmittags gemeinsam Hausaufgaben“, sagt die 80-Jährige, die früher als Erzieherin und Kontoristin gearbeitet hat.

„Oft bleiben im Deutschkurs Fragen offen, die klären wir jetzt.“ Christa Bergmann findet die Arbeit im Refugio beglückend. „Ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich den Menschen helfen will, sich in Deutschland zurechtzufinden“, sagt sie. „Integration kann nur über Kontakt und Kennenlernen stattfinden.“

Die Atmosphäre ist fast schon familiär

Es ist kurz nach 18 Uhr. Während im Gruppenraum noch immer gebüffelt wird, haben sich im Foyer ein paar Jungs um den Tischkicker versammelt. Die Atmosphäre ist freundschaftlich, fast familiär. Die Flüchtlinge, die kommen, spüren das. Sie sind dankbar dafür, hier Menschen zu treffen, die ihnen zuhören, sich kümmern und ihnen zur Seite stehen.

Auch wenn den Helfern die Hände gebunden sind, wenn es um die Klärung des Aufenthaltsstatus geht oder um die Suche nach einer Arbeit, so können sie doch die Flüchtlinge menschlich begleiten, in fast allen Lebenslagen.

Michael Schade weiß, dass er mit dem Refugio vielen Menschen in den vergangenen Jahren bei der Ankunft in Deutschland geholfen hat. Er weiß aber auch, dass das Café als Begegnungsort mehr denn je gebraucht wird. „Harburg hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert“, sagt er. „Was die Integration angeht, bin ich wenig optimistisch.“

Um so mehr wünscht er sich, dass das Refugio nicht nur als Zuflucht für die Flüchtlinge, sondern als Begegnungsort genutzt wird. „Es wäre schön, wenn das Café mehr von jungen und älteren „Alt-Harburgern“ besucht wird“, sagt er. „Nur so können Vorurteile abgebaut werden, nur so kann Verständnis füreinander entstehen.“

Michael Schade nimmt sich im Refugio Zeit, den Flüchtlingen zuzuhören, hier im Gespräch mit Russom Metrahtu aus Eritrea.

Foto: HA

„Es ist schwierig in Hamburg Freunde zu finden“

Genau das nämlich wünschen sich viele der Refugio-Gäste. Mehr Kontakt zu gleichaltrigen Deutschen, Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. „Es ist schwierig in Hamburg Freunde zu finden“, sagt Hatem Asaed. Der 29-Jährige kam 2015 von Syrien nach Deutschland. Er spricht fließend Deutsch, arbeitet in der Gastronomie und hat ein WG-Zimmer in Neugraben. Jeden Dienstag geht er ins Seniorenheim um mit den Bewohnern zu spielen.

Er wünscht sich mehr Kontakt zu Menschen, die hier zu Hause sind. „Aber es ist schwierig, deutsche Freunde zu finden“, sagt er. Das erlebt auch Khalil Haji. Der 41 Jahre alte Iraker lebt mit seiner Frau und seinem fünf Monate alten Sohn im Camp an der Lewenwerder Straße. Seit sieben Jahren ist er in Deutschland. Aber Freunde, die hier heimisch sind, hat er bis heute vergebens gesucht.

Auch an diesem Dienstagnachmittag bleiben die jungen Männer aus Syrien und Eritrea, aus Afghanistan, Iran, Irak und Marokko unter sich. Um 19 Uhr machen sie sich auf den Heimweg. Froh, dass sie morgen wiederkommen können, nach Hause – ins Refugio.

Das Angebot

Das Refugio – Café der Gastfreundschaft funktioniert nach dem Prinzip der Selbstorganisation und ist getragen von dem Anspruch: „Gemeinsam für Menschlichkeit und Frieden“. Es hat täglich außer sonntags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Es gibt ein breites und sich ständig veränderndes Angebot innerhalb und außerhalb der Café-Räume: Kochen mit Gästen, Sprachkurse, Sportangebote wie Klettern, Fußball, Walking und Fahrradtouren, Stadtspaziergänge und Führungen, Sportveranstaltungen und Konzerte, freundschaftliche Unternehmungen mit Gästen, Begleitung bei Behördengängen.

Das Café wurde mit dem Ehrenamtspreis des Bezirksamtes und dem Eine-Welt-Preis der evangelischen Kirche in Norddeutschland ausgezeichnet.

Weitere Infos unter www.cafe-refugio-harburg.de