Landkreis prüft Labor-Schließung

Harburg/Neu Wulmstorf. Die Enthüllungen über die Zustände in der Tierversuchsanstalt LPT in Mienenbüttel rufen auch die Harburger Bezirkspolitik auf den Plan: „Da sich der Hauptsitz des LPT im Bezirk Harburg befindet, steht dieser auch in der Verantwortung“, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von Linken, SPD und Grünen.

Darin fordern sie Aufklärung zu diversen Fragen rund um das Labor. Hauptsächlich geht es dabei um Art und Umfang veterinärmedizinischer und tierschutzrechtlicher Kontrollen und Genehmigungen für das LPT, das auch in Neugraben Tierversuche durchführt, aber auch um Fragen von Durchsetzung und Kontrolle von Arbeitsschutz, beispielsweise wegen der psychischen Belastung durch die Arbeit im LPT. Noch im März waren die Grünen mit einer Anfrage zum LPT bei der Gesundheitsbehörde abgeblitzt. Dort ging es um mögliche tierversuchsfreie Alternativen zu den LPT-Versuchen. Die Behörde verweigerte die Antwort.

Grüne fordern die Schließung des Labors

Die Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag fordert derweil die Schließung des LPT, eine Forderung, der sich die Harburger Bezirksgrünen anschließen: „Wir unterstützen die Forderung der Grünen in Niedersachsen“, sagt die Bezirksabgeordnete Gudrun Schittek, und fordern die Gesundheitsbehörde in Hamburg auf, zu überprüfen, ob die Tierhaltung artgerecht ist und ob die Tierversuche durch tierversuchsfreie Labormethoden ersetzt werden können.“

Landkreis Harburg prüft alle rechtlichen Möglichkeiten

Eine Schließung könnte der Landkreis Harburg verfügen – und der denkt auch darüber nach: „Wir prüfen im Rahmen des ergebnisoffenen laufenden Verfahrens alle Möglichkeiten“, informierte Veterinäramtsleiter Thorsten Völker den Kreisausschuss in Winsen. „Das schließt auch eine Betriebsuntersagung ein. Die setzt allerdings die Feststellung der Unzuverlässigkeit des Betreibers voraus.“

Als erste Konsequenz wird der Landkreis das Labor künftig engmaschiger kontrollieren. Das Veterinäramt hat Strafanzeige gegen das LPT gestellt.