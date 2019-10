Buchholz. Eine kultigere Veranstaltung zu Weihnachten gibt es im Norden wohl kaum, und zum 30. Jubiläum hält sie auch Einzug in die Empore Buchholz: die Bagaluten-Wiehnacht mit Torfrock. Die Rocker aus Torfmoorholm bleiben sich und ihren Fans auch nach mehr als vier Jahrzehnten treu und beschallen beständig und zuverlässig die Bühnen des Landes mit ihrem einzigartigen Gebrauchsrock. Ihre 41-jährige Live-Kompetenz, frische und rockige Arrangements ihrer unverkennbaren Klassiker sowie der Torfmoorholmer Humor macht jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Die Besetzung von Torfrock hat sich durchaus ein wenig verändert im Laufe der Jahre. Torfrock heute sind Klaus Büchner und Raymond Voß, die beiden Gründerväter, die sich einst im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater trafen, um Texte von Edgar Allan Poe zu vertonen.

Heute gehören neben Klaus Büchner (Gesang, Gedichte und alle erdenklichen Flöten) und Raymond Voß (jede Menge Gitarren, Gesang und manchmal Bass) auch Volker Schmidt (Bass, Gesang und manchmal Gitarre) sowie Trommler Stefan Lehmann dazu, die dem altbewährten Torfrock-Sound einen neuzeitlich groovenden Wumms verpassen.

Torfrocks fiktiver Mikrokosmos

Natürlich gibt es etwas, was nicht wenig verwundert und zum Phänomen Torfrock beiträgt: seit 1977, also seit 41 Jahren und mit etwa 20 Langspielern als „Material“ sind die Torfrocker aus „Torfmoorholm“ (suchen Sie das mal auf der Landkarte, der Finder kriegt ‘ne Belohnung) Jahr für Jahr unterwegs in deutschen Landen, fast immer vor restlos ausverkauften Häusern. Torfrocks fiktiver Mikrokosmos, der durch die „humorigen“ Geschichten aus dem Leben ihrer liebenswerten, trinkfreudig-chaotischen Wikingertruppe aus Haithabu und deren Nachkommenschaft entsteht, beweist auch heute noch eine ungeahnte Anziehungskraft auf das Publikum, das durchaus auch bei den Konzerten in voller, liebevoll gebastelter Wikingermontur samt Helm und Fellschurz aufschlägt.

Nicht nur in den Hallen und Sälen der Republik bei der Bagalutenwiehnachtstour sind Torfrock gerngesehene Gäste, sondern auch bei Open-Air-Festen in schneefreien Zeiten. So rockten sie mehrfach auf dem berühmten Wacken Open Air, dem Baltic Open Air und, und, und.

Übrigens: Die Band hat auch ein ausgeprägtes soziales Gewissen. Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wird seit Jahren unterstützt und ebenso klare Zeichen setzt die Band beim Thema Ausländerfeindlichkeit.

Torfrock Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, Empore Buchholz, Karten ab 33,40 Euro unter 04181/287878 und www.empore-buchholz.de, der Saal ist unbestuhlt, im Rang gibt es einige Sitzplätze.