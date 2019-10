Meckelfeld. Sein spektakulärster Tauchgang liegt ein gutes Jahr zurück. Damals stieg Marvin Schwark bei Hoopte in die Elbe, um ein für einen Diebstahl genutztes Auto zu sichern und bei der Bergung zu unterstützen. An diesem Sonnabendmorgen am Pulvermühlenteich wartet auf den Feuerwehrtaucher der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz und seine Kollegen von der DLRG sowie die Sporttaucher des Fischereiverein Meckelfeld-Glüsingen e.V. allerdings ein weniger spektakulärer Auftrag. Gemeinsam mit ihren Teams haben sie sich am Ufer der Pulvermühle verabredet, um den See und die Uferzonen von Müll und Schrott zu befreien. Fünf Stunden haben die 14 Taucher und die vielen ehrenamtlichen Helfer für die Sammelaktion eingeplant. Zwei Tauchgänge stehen auf dem Programm. Dazwischen gibt es Lagebesprechung und Grillwürstchen.

Bei der Reinigungsaktion der Pulvermühle im Einsatz: das Motorrettungsboot der DLRG Seevetal.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Wassertemperatur zwölf Grad, Sicht am Grund drei Meter

Bereits um halb zehn haben die Taucher ihre Lager am Ufer des Sees aufgeschlagen. Emsig bereiten sie sich auf den ersten Tauchgang vor. Man kennt sich, Hände werden geschüttelt, Schultern geklopft. Schließlich arbeiten die Teams seit Jahren zusammen, gehören offiziell zum Fachzug Wasserrettung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Harburg. „Normalerweise haben wir die Aufgabe, Personen aus Gewässern wie Teichen, Seen oder Flüssen zu retten sowie Gegenstände wie beispielsweise ins Hafenbecken gerollte Fahrzeuge wieder an die Wasseroberfläche zu holen“, sagt Feuerwehrsprecher Marcus Jochimsen. „Dass wir Müll sammeln, ist eher die Ausnahme.“ Allerdings eine schöne, wie er findet. Denn jeder Tauchgang mache in erster Linie Spaß.

Jeder Tauchgang dauert zwischen 30 und 60 Minuten

Initiator Wolfgang Krampitz gibt im Vorwege noch ein paar Anweisungen: „Jeder Tauchgang soll zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Jeder taucht in seinen Grenzen - solange, wie er sich gut fühlt und solange die Flasche was hergibt.“ Krampitz kommt aus Lüneburg, ist Beamter und Leiter der Tauchreinigungsgruppe des Fischereivereins, die erst vor ein paar Monaten gegründet worden ist und die Aufgabe hat, die Pachtgewässer Pulvermühle und Großer Moorsee sauber zu halten. „Wir haben aktuell erst neun Mitglieder. Da sind wir auf Hilfe angewiesen“, sagt Krampitz. Also hat er Kontakt zu den Tauchern der DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz aufgenommen und um Unterstützung gebeten.

Feuerwehrtaucher Robert Kaminski muss als Sicherheitstaucher an Land bleiben und kommt nur im Notfall zum Einsatz.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Buchholzer Feuerwehr stellt fünf Taucher

Die Freiwillige Feuerwehr Buchholz rückt mit fünf Tauchern an. Einer von ihnen ist Marvin Schwark, 28 Jahre alt, Feuerwehrtaucher Stufe 2. Seit sechs Jahren gehört er zum Team. Jeden Montag trainiert er mit den anderen Tauchern im Buchholzer Schwimmbad. An diesem Sonnabend gehören zu seinem Tauchtrupp Sicherungstaucher Robert Kaminiski und Signalmann Fabian Becker. Während die Männer in die 30 Kilogramm schwere Ausrüstung steigen, machen die Kollegen vom DLRG die „Hol em rut“ startklar. Das Motorrettungsboot soll den Tauchern den Müll abnehmen. Kurz vor elf gehen die ersten auf Tauchgang. Die Wassertemperatur beträgt zwölf Grad. Marvin Schwark meldet per Funk: „Sicht gut – drei Meter.“

Hilfe vom Tauchroboter

Zeitgleich legt das Motorrettungsboot vom Ufer ab. An Bord der zweite Vorsitzende der DLRG Seevetal, Jan Albrecht, und sein Sohn Luis. Sie nutzen die Tauchaktion, um zum ersten Mal einen Tauchroboter zu testen, eine Unterwasserdrohne, die sie künftig bei ihren Einsätzen unterstützen soll. Das 17.500 Euro teure Gerät ist eine Leihgabe der Firma R. Wölfel Analysentechnik und den menschlichen Tauchern um einiges voraus. „Innerhalb von zwei Minuten ist der Roboter einsatzbereit. Er kann in enge Schluchten, Brunnen und Schächte tauchen – bis zu 150 Meter tief, Bilder senden und mit seinem Greifarm Gegenstände anheben“, sagt DLRG-Mitglied Markus Wölfel. An der Bischofswand am Bodensee sei ein solches Gerät bereits erfolgreich im Einsatz. Ein Jahr lang wollen die DLRGler aus Seevetal den Tauchroboter testen und während dieser Zeit versuchen, Sponsoren für eine eigene Unterwasserdrohne zu finden.

Doch an diesem Tag geht der Unterwasserroboter leer aus. Die Taucher hingegen fördern jede Menge Glasflaschen und Plastikmüll vom Grund des Sees ans Ufer. Am Strand macht sich der Geruch von modrigem Schlick breit. Am Vereinshaus werden unterdessen schon mal die ersten Würstchen und Steaks auf den Grill gelegt.

Glasflaschen, Frisbeescheibe und ein Stuhlbein

Feuerwehrtaucher Marvin Schwark leert seinen mit Müll gefüllten Jutesack aus, zieht aus den Taschen seines Trockentauchanzugs weitere Fundstücke: ein Plastikpüppchen, einen Teelöffel, Sandspielzeug, eine Schnapsflasche. Auch Sporttaucher Werner Weber und Yannik Warzecha von der DLRG haben bereits nach 30 Minuten gute Beute gemacht: zwei Säcke voll Glasflaschen, eine Frisbeescheibe, ein Stuhlbein aus Plastik. Hans-Jürgen Lensen und Georg Grotkass vom Fischereiverein ziehen sogar einen Sonnenschirm und einen leeren Benzinkanister aus dem Wasser. Die beiden Free-Diver tauchen ohne Sauerstoffflaschen. Zwei Minuten bleiben sie pro Tauchgang unter Wasser. „Alles eine Frage des Kopfes“, sagen sie

Alte Schnüre, Flaschen, Sandspielzeug und Besteck haben die Taucher aus der Pulvermühle geholt.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

.

Demnächst wollen die Taucher alte Fässer aus dem See holen

Um 15.30 Uhr ist die gemeinsame Reinigungsaktion am Pulvermühlenteich beendet. Die letzten Taucher steigen aus dem Wasser und gönnen sich eine Stärkung am Grill. Die Teilnehmer sind zufrieden. 150 Kilogramm Abfall haben sie aus dem 15 Hektar großen See geholt. Der Müll wird nun fachgerecht entsorgt. Initiator Wolfgang Kampitz bedankt sich bei seinen Mitstreitern für die gelungene Zusammenarbeit. Man ist sich einig, dass dies erst der Anfang war und weitere gemeinsame Tauchgänge folgen werden. Kampitz plant bereits die nächste Aktion. Sie soll umgesetzt werden, sobald die Umweltbehörde und der Landkreis Harburg ihr Go gegeben haben. Dann werden die Taucher vom sandigen Grund der Pulvermühle alte Fässer bergen. Sie tragen Fäulnisöl in sich und dürfen nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen gehoben werden werden. Feuerwehrtaucher Marvin Schwark freut sich schon jetzt auf diese Herausforderung.