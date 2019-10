Winsen. Cornell Babendererde tritt nicht wieder an. Im April 2020 wird sie den Vorsitz des CDU-Stadtverbandes in Winsen nach sechs Jahren abgeben. Hintergrund ist ein weiterer Schritt in ihrer politischen Karriere. Seit September ist sie stellvertretende Referatsleiterin für Bundesratsangelegenheiten, Landtag und Kabinett im niedersächsischen Wirtschaftsministerium und damit Vizechefin eines Teams von acht Mitarbeitern. Kaum möglich neben ihren Aufgaben als 3. stellvertretende Bürgermeisterin und der Arbeit in zwei Winsener Ausschüssen auch die 280 Parteimitglieder in der Stadt zu führen. „Ich bleibe der Kommunalpolitik im Kreis Harburg aber erhalten“, sagt die Historikerin.

Abitur in Neumünster und Studium im Greifswald

Die heute 48-Jährige hat nach dem Abitur in Neumünster in Heidelberg und Greifswald studiert und an der Ostsee bis 2002/03 über die Reichsfürsten im Spätmittelalter ihre Doktorarbeit geschrieben. Ihr Berufsleben beginnt bei einer Hamburger Personalberatung. Weil ihr späterer Ehemann Arndt Schäfer zur Volksbank nach Winsen wechselt, geht sie mit an die Luhe. Dort beginnt 2005 ihr Engagement für die CDU als sie der damalige Chef der Volksbank, Cord Hasselmann, darauf anspricht. Sie trifft den heutigen Bürgermeister André Wiese in einem Café und ist damit im Kommunal-Wahlkampfteam. „Ich bin dann gleich in die CDU eingetreten.“

Karrierebeginn im Hamburger Rathaus

Babendererde, deren Name aus dem Mecklenburger Platt („Über der Erde“) hergeleitet ist, entscheidet sich, für die Politik zu arbeiten. Erste Station ist die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, für die sie wissenschaftliche Referentin wird. Dann wechselt sie in die Wirtschaftsbehörde, die sie wieder verlassen muss, als die Schwarz-Grüne Regierung unter Ole von Beust (CDU) zerbricht. Noch mal Personalberatung, ein Intermezzo beim Wirtschaftsrat der CDU und schließlich Büroleiterin bei der Harburger Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver ergänzt durch Vorlesungen an zwei Fachhochschulen. Seit 2014 leitet sie die CDU in Winsen.

Doch in Hamburg kommt sie wegen der aktuellen politischen Konstellation „nicht mehr weiter“, ist ihr klar. Deshalb bewirbt sie sich im Wirtschaftsministerium in Hannover und wird zur Beraterin von Minister Bernd Althusmann, der den Kreis Harburg auch als einer von drei Landtagsabgeordneten vertritt.

Schon als sie sich für die Europawahl aufstellen lässt, macht Babendererde deutlich, dass sie sich ein politisches Mandat vorstellen kann – auch wenn sie mit ihren Vollzeitjob in der Landeshauptstadt höchst zufrieden ist. „Ich bin mit meinen Aufgaben gewachsen und habe an den verschieden Station viel gelernt auch über mich“, sagt sie. Dazu gehöre, auf Menschen zuzugehen, Vertrauen aufzubauen und Entscheidungen zu treffen. „In der Politik gibt es Chancen, wenn die Leute sagen, wir wollen dich. Diese Chancen muss man erkennen und ergreifen, so wie in der Jagd.“

Seit 2001 als Jägerin aktiv

Auf den Hochsitzen kennt sie sich aus. Als Jägerin ist Babendererde seit 2001 aktiv. Die Jagd, das Hornblasen und viele Freundschaften gehören zu den Konstanten, die sie mit ihrer Wahlheimat Winsen verbindet. In der Marienkirche haben ihr Mann und sie 2004 geheiratet, seit 2006 gehört ihnen ein Haus nahe der Innenstadt. „Mein Mann und ich haben hier Wurzeln geschlagen.“ Das soll sich trotz Karriere nicht ändern.