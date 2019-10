Hamburg. Das Ultimatum war längst abgelaufen, die Polizei wollte offenbar in den frühen Morgenstunden am Donnerstag zuschlagen: Die Beamten bereiteten nach Abendblatt-Informationen die Räumung des besetzten Vollhöfner Waldes in Hamburg Altenwerder vor. Die Polizei wollte "aus taktischen Gründen" nichts bestätigen. Reporter sahen jedoch die Einsatzfahrzeuge mit schwerem Gerät gegen 5.15 Uhr auf dem Weg.

Aktivisten hatten in Altenwerder ein Camp und ein Baumhaus errichtet, um ein Abholzen zu verhindern. Allerdings war bis zum Jahr 2023 ohnehin keine Aktivität für einen Neubau von Logistikflächen im Hamburger Hafen geplant. Ob die Besetzer so lange bleiben wollten, ist unklar.

Vollhöfner Wald: Senatoren streiten über Bebauung

Die mögliche Abholzung führte im Hamburger Senat zu einer Kontroverse zwischen Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Kerstan wollte die Besetzer gewähren lassen. Westhagemann berief sich auf Bürgermeister Peter Tschentscher sowie den Innensenator Andy Grote (beide SPD), die sich für eine unmittelbare Räumung ausgesprochen hatten. Denn die Besetzung sei rechtswidrig.

Die Hamburg Port Authority (HPA) will auch deshalb die Räumung, weil die Besetzer gegen das Waldgesetz verstießen, nach dem Behausungen und offenes Feuer verboten seien.