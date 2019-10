Lüneburg. Das Literaturbüro Lüneburg setzt die Reihe „Grenzenlos“ in der kommenden Woche fort. Der US-amerikanische Autor Andrew Ridker und der nigerianische Journalist und Autor Abubakar Adam Ibrahim lesen am Montag, 21., beziehungsweise Dienstag, 22. Oktober, aus ihren aktuellen Büchern.

Ridker zählt zu den jungen Stars der US-amerikanischen Literatur. In seinem Debütroman „Die Altruisten“ erzählt er lebensklug und mit feinem Humor eine Familiengeschichte über den Konflikt zwischen Babyboomern und Millennials. Er schreibt über die Kraft von familiären Banden, über Glaube und Vernunft, Privilegien und Politik – und über die Frage, was es kostet, ein guter Mensch zu sein. Der Literaturübersetzer Bernhard Robben führt das Gespräch mit dem Autor um 19.30 Uhr im Heine-Haus, Niklas Schmidt, Ensemblemitglied am Theater Lüneburg, liest den deutschen Text.

Für seinen viel diskutierten Debütroman „Wo wir stolpern und wo wir fallen“ erhielt Abubakar Adam Ibrahim 2016 den Nigerianischen Literaturpreis. Vor dem Hintergrund der politischen und religiösen Gewalt in Nigeria entfaltet Ibrahim eine sinnliche, kämpferische und verzweifelt unmögliche Liebesgeschichte zwischen einer alternden Frau, die ihren Sohn verloren hat, und dem um 30 Jahre jüngeren Anführer der Gang ihres Viertels. Die Literaturkritikerin und Kulturjournalistin Claudia Kramatschek stellt den Autor am Dienstag, vor. Matthias Herrmann, Ensemblemitglied am Theater Lüneburg, liest den deutschen Text.

Die Reihe „Grenzenlos 2019“ wird von der Sparkassenstiftung Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg gefördert. Beide Lesungen sind zweisprachig Englisch/Deutsch. Veranstalter sind das Literaturbüro Lüneburg und die Literarische Gesellschaft

Lesung mit Andrew Ridker Montag, 21. Oktober

Lesung mit Abubakar Adam Ibrahim Dienstag, 22. Oktober

Heinrich-Heine-Haus, Lüneburg, Am Ochsenmarkt 1a, Beginn jeweils 19.30 Uhr