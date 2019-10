Neugraben. Zweieinhalb Wochen lang stehen die bildenden Künste im Mittelpunkt: Die Kulturtage Süderelbe 2019 beginnen am 24. Oktober und dauern an bis zum 11. November. Zugleich feiert die Aktion ihr zehnjähriges Bestehen. Dass die Süderelberegion so viel zu bieten hat, beweisen seitdem immer wieder regionale Einrichtungen und Einzelpersonen. Das Festivalprogramm umfasst mehr als 40 Programmbeiträge, und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Für viele Veranstaltungen ist der Eintritt frei oder auf Spendenbasis.

So zum Beispiel die Angebote vom Falkhus, die vielen Angebote für Kinder in der Bücherhalle Neugraben oder auch die Lesung von Dörte Ellerbrock und Dieter Wehrbrink, „Der Birnbaum“ von Theodor Fontane (6. November, 19 Uhr, JoLa des BGZ Süderelbe).

Der Bigband-Abend am 28. Oktober ist für Jazz-Fans ein absolutes Muss. Die Criss Cross Bigband spielt seit 40 Jahren in Hamburg und in vielen Orten Deutschlands Stücke aus fast allen Stilen des Jazz: Von Swing, Rockjazz, Funk bis hin zu Salsa, Bossa und Tango. Mit dabei ist das 2017 gegründete Amateurorchester LittleBigBand aus dem Kulturhaus Süderelbe. Mit ihrem Flashmob-Auftritt in der Hafencity war die LittleBigBand im Frühjahr zu Gast im NDR.

Ganz spannend: Tango aus Finnland

Eine neue, spannende Art des Tango aus Finnland präsentiert das Kulturhaus Süderelbe am 25. Oktober ab 19.30 Uhr. Zu Gast ist das Duo Laitinen-Kuusijärvi Experience aus Finnland. Die Zusammenarbeit begann 2017, als Jaakko Laitinen und Akkordeonist Harri Kuusijärvi gemeinsam neue Songs erarbeiteten. Ein Großteil der Texte entstand, als Laitinen in einem Hotelzimmer in München eingeschlossen war. Kuusijärvi bekam Anregungen, als ihm in Argentinien sein Gepäck samt Akkordeon geklaut wurde.

„Musik aus unserem Leben“ ist das nächste Nachbarschaftscafé Ahoi in Neuwiedenthal überschrieben. Am 24. Oktober nimmt „Kultur im Koffer“ Besucher im Striepensaal ab 15 Uhr auf eine musikalische Erinnerungsreise mit.

Jan Kehrberger feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Kantor der Neugrabener Michaeliskirche. Im Schnitgerjahr 2019 widmete er sich besonders der Orgel. Zwei Orgelkonzerte gibt er in der Thomaskirche Hausbruch am 20. und 31. Oktober, 17 Uhr. Außerdem wird Kehrberger das Elbdeich-Rosengarten-Ensemble mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ dirigieren (Michaeliskirche), am 2. November um 16 Uhr und am 3. November um 17 Uhr. Den Höhepunkt bildet die „Marienvesper“ von Monteverdi am 10. November, 17 Uhr, in der Thomaskirche.