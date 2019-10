Hamburg. Wegen eines ernst zu nehmenden technischen Defekts an der Klappbrücke am Este-Sperrwerk in Neuenfelde ist die Verbindung aus Hamburg Richtung Jork und Altes Land derzeit nur über Umleitungen möglich. Wie die Verkehrsleitzentrale dem Abendblatt bestätigte, stehe die markante Brücke in der Nähe von Airbus und der Sietas-Werft auf Finkenwerder derzeit offen. Davon ist auch der Bus der Linie 150 zum Bahnhof Altona betroffen.

Die Hamburg Port Authority müht sich, das Problem an der Hydraulik zu beheben. Doch bis zum späten Nachmittag hat an der seit 11 Uhr offen stehenden Brücke nichts "geklappt".

Die Umleitung zwischen Jork und Neuenfelde führt über den Neuenfelder Damm. Wann sie aufgehoben werden kann, war am Nachmittag noch nicht absehbar. Kleiner Trost: Zwischen Cranz und Blankenese fährt immerhin die Fähre der Hadag. Zum Fahrplan kommen Sie hier.