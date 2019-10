Im Heide-Park wird es im Oktober gruselig

Soltau. Der Heide-Park in Soltau beansprucht für sich, das größte Halloween-Event des Nordens den ganzen Oktober lang zu feiern. Achterbahnfahren im Dunkeln, Familiengrusel und Extra-Horror-Attraktionen – Norddeutschlands größter Freizeitpark feiert den ganzen Oktober Halloween. Tolle Neuheiten erwarten Familien mit Kindern ab drei Jahren und furchtlose Horrorfans.

Pünktlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit dreht sich in Norddeutschlands größtem Freizeitpark wieder alles rund um schaurig-schöne Schreckmomente: Große und kleine Gruselfreunde feiern in diesem Jahr im geisterhaft dekorierten Heide-Park-Resort an 28 Tagen im Oktober Halloween. An allen Sonnabenden und Feiertagen kommen zusätzlich besonders die Horrorfans auf ihre Kosten.

Gruselabenteuer für jedes Alter im Angebot

Das Halloween-Programm hält von leichtem bis fürchterlichem Horrorfaktor für jeden Geschmack und jedes Alter das passende Gruselabenteuer bereit. Für Familien mit Kindern sind zwei völlig neue Grusel-Labyrinthe entstanden: Der magische „Zauberwald“ mit Feen und Gnomen und „Mission Meeresgrund“ – ein gesunkenes Schiff mit fiesen Piraten – warten auf ihre Junior-Entdecker. Außerdem gibt es eine „Süßes, sonst gibt’s Saures“-Rallye, Stockbrotbacken und Kinderschminken, einen Mitmach-Zirkus, einen Mittelaltermarkt und vieles mehr.

An allen Sonnabenden und Feiertagen werden die Furchtlosen auf Herz und Gänsehaut geprüft. Für besonders Unerschrockene ist die neue Horrorattraktion „SubTerra“ ein Muss, denn mysteriöse Dinge geschehen in dem verlassenen U-Bahnschacht, der nur durch Zufall wiederentdeckt wurde. Aber auch im beliebten „Grand Hotel Morton“ und „Obscuria“ lauern düstere Gestalten. Wer hier zuletzt lacht, lacht am besten!

Halloween im Heide Park Resort Soltau Alle schaurigen Infos, das ganze Programm, Tickets und Preise unter www.heide-park.de/halloween. An den Feiertagen 3. und 31. Oktober sowie an allen Sonnabenden im Oktober ist extra lang, von 10 bis 22 Uhr, geöffnet.