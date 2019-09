Neuland. Gibt es im kommenden Jahr wieder Open-Air-Konzerte an der Inselklause oder nicht? Nachdem Bezirkspolitiker verschiedener Parteien sich öffentlich dafür stark gemacht haben, dass Klausenwirt Andreas Koenecke weiterhin im Biergarten seiner Gaststätte Künstler und Kombos auftreten lassen kann, schien alles in trockenen Tüchern zu sein – bis Harburgs Bau- und Umweltdezernent Jörg Heinrich Penner am Dienstag hörbar verärgert ans Mikrofon der Bezirksversammlung trat und den Antrag der FDP, das Konzertverbot aufzuheben, so kommentierte: „Wir können das Verbot nicht aufheben, weil es gar kein Verbot gibt!“

Wer nun dachte, dass Penner damit seinen Segen gegeben hatte, irrt: „Dort hat es nie eine Erlaubnis gegeben und deshalb müssen wir hier nichts verbieten, was ohnehin nicht stattfinden darf!“

Die Bezirksabgeordneten Uwe Schneider (CDU) und Torsten Fuß (SPD) hatten lange mit Koenecke gesprochen und Gespräche mit dem Bezirksamt angebahnt. Gastwirt Koenecke hatte darauf 10 etwa zweistündige Konzerte, jeweils freitags frühabends, beantragt, für die ihm wohlwollende Prüfung zugesagt wurde.

Erwartete Genehmigung ist nun wieder in Frage gestellt

Mit diesen zehn Konzerten und einer weiteren, separat beantragten, ganztägigen Veranstaltung hätte die Inselklause im 14-tägigen Rhythmus die Freiluftsaison abgedeckt. Eigentlich wartete Koenecke nur noch auf die Genehmigungen. Ob die kommen, ist nach Penners Auftritt nun wieder fraglich. „Die Inselklause liegt am Rand eines Naturschutzgebiets“, sagte Penner. „dort können wir keinen Lärm zulassen.“

In der Tat liegt die Inselklause am Naturschutzgebiet Schweensand, aber eben nicht darin. Gleichwohl liegt die Gaststätte im Landschaftsschutzgebiet „Hamburger Elbe“, das 2017 verordnet wurde und dessen Verordnung 17 Verbote enthält, unter anderem dieses: „11. den Naturgenuss durch Lärmen, Musizieren, Anbieten von Waren oder auf andere Weise zu stören“.

Schon der Vorgänger hatte Konzerte veranstaltet

Die Inselklause übernahm Koenecke 2013, vor der Verordnung des Landschaftsschutzes. Bereits sein Vorgänger hatte gelegentlich Konzerte veranstaltet. Den seinerzeit übernommenen Holzbau hatte Koenecke im vergangenen Winter nach mehreren Flutschäden auf Betonstelzen gezeitensicher wieder aufgebaut. Im Rahmen der Neukonzessionierung wurden ihm die Konzerte untersagt.

Die FDP-Abgeordnete Viktoria Ehlers sieht in zehn Konzerten keine Beeinträchtigung des Naturgenusses: „Diese machen die Natur erst zum Genuss und tragen zu der gut funktionierenden Harburger Kulturszene bei“, sagt sie.