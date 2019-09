Studie zeigt Bedrohung in Rathäusern

Lüneburg. Der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge, fordert konsequenter gegen Hass, Beleidigung und Bedrohung von Kommunalpolitikern und Verwaltungsbeamten vorzugehen. Zuvor hatte Mädge die vom Verband in Auftrag gegebenen Studie „Gewalterfahrungen in kommunalen Verwaltungen“ vorgestellt. „Solche Straftaten müssen mit allen Instrumenten des Rechtsstaates konsequent verfolgt werden“, sagt Mädge.

Die Studie ist eindeutig. In knapp 30 Prozent der Fälle wir in den Rathäusern mindestens einmal im Monat randaliert. Verwaltungsmitarbeiter sind in über der Hälfte der Fälle mindestens monatlich, in einem Drittel der Fälle mindestens wöchentlich verbalen Aggressionen ausgesetzt. In gut 60 Prozent der Fälle wurden sie bereits bedroht und in 40 Prozent körperlich angegriffen.

Bürgermeister werden vor allem in sozialen Netzwerken beschimpft, in 35 Prozent der Fälle sind sie bedroht worden. „Diejenigen, die sich für unser Gemeinwohl haupt- oder ehrenamtlich Tag und Nacht einsetzen, haben auch den besonderen Schutz des Staates verdient“, so Mädge.

Rathäuser sollen baulich sicherer werden

Der Städteversammlung liegt eine Resolution vor, in der nach den Ergebnissen der Studie etliche Forderungen enthalten sind. So soll geprüft werden, ob die Rathäuser durch entsprechende Bürobelegungen oder bauliche Maßnahmen sicherer gemacht werden können.

Über ein Informationssystem wollen die Städte sichergestellt sehen, dass Betroffene schnell und umfassend über alle Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden unterrichtet werden. Amts- und Mandatsträger/innen müssen – unter Berücksichtigung ermittlungstaktischer Gesichtspunkte – zu ihrer Sicherheit umgehend informiert werden, wenn sie auf sogenannten „Feindeslisten“ stehen oder ihre Namen auf „Schwarze Listen“ auftauchen.

Von den Verantwortlichen für Plattformen sozialer Netzwerke erwarten die Kommunen, dass Beleidigungen und Verleumdungen und vor allem Aufrufe zur Gewalt umgehend gelöscht, die Identität der Täter festgehalten und entsprechende Vorgänge zur Anzeige gebracht werden. Gleichzeitig unterstützt der Städtetag die Forderung nach einer Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken.