Kinder entdecken die Kirchenorgel

Winsen. Noch bis Donnerstag, 3. Oktober, finden in ganz Niedersachsen Orgelentdeckertage statt. Die Orgelakademie Stade und Vision Kirchenmusik laden aus diesem Anlass junge und auch ältere Besucher ein, das Instrument näher kennenzulernen.

In Winsen besteht am Sonntag, 29. September, von 11.30 bis 15 Uhr die Gelegenheit, die Orgel in der Winsener St.-Marien-Kirche zu entdecken. Kreiskantor Reinhard Gräler wird das Instrument in einem Kurzvortrag vorstellen, und die Besucher dürfen hineinschauen und die Orgel sogar anfassen. Wenn sie mögen, dürfen sie sogar selbst Musik darauf spielen oder aber einige Stücke nach Wunsch hören.

„Die Orgelentdeckertage sind landesweit in vielen Kirchengemeinden und auch in Schulen ein fester Termin“, sagt Silke Lindenschmidt von Vision Kirchenmusik. Ihre Organisation in der Landeskirche Hannovers hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere Kindern das Instrument näher zu bringen.

Vor allem die Kinder sind mit Freude bei der Sache

„Es ist in jedem Jahr großartig zu erleben, mit wie viel Freude die Kinder mitmachen und wie kreativ und engagiert auch die Kirchenmusiker dabei sind. Neu ist in diesem Jahr der ‚Tag der offenen Orgelbank‘. Hier dürfen sich insbesondere Jugendliche und Erwachsene angesprochen fühlen, die schon Klavier spielen können oder die früher einmal Orgel gespielt haben. „Ihnen möchten wir mit diesem Schnupper-Format die Möglichkeit geben, sich einmal auf einer echten Kirchenorgel auszuprobieren“, erklärt Silke Lindenschmidt.

„Orgeln haben mit ihren meist mehr als tausend Pfeifen ganz verschiedene Klangfarben. Sie bilden die Klangvielfalt eines ganzen Orchesters ab, können leise und zart, aber auch klangvoll und laut gespielt werden und finden zu den unterschiedlichsten Anlässen den passenden Ton“, sagt Kreiskantor Reinhard Gräler und freut sich auf viele interessierte Besucher in Winsen. Infos gibt es auf der Internetseite www.orgelentdecker.de bzw. unter www.offene-orgelbank.de.