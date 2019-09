Hittfeld/Tostedt/Winsen. Möchten Sie einmal auf einer Kirchenorgel spielen? Am Sonntag, 29. September, haben Kirchenbesucher an verschiedenen Orten dazu die Möglichkeit: Am „Tag der offenen Orgelbank“ laden die Ev.-luth. Kirchengemeinden in Hittfeld und Tostedt in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13 Uhr ein, die Orgeln der beiden Kirchen auszuprobieren.

Kantorin Olga Persits in der Hittfelder Mauritiuskirche und Kreiskantor Kai Schöneweiß in der Tostedter Johanneskirche freuen sich auf viele Interessierte jeden Alters. „Der Tag der offenen Orgelbank richtet sich an Menschen, die Klavier oder sogar Orgel spielen können. Ihnen möchten wir die Möglichkeit bieten, sich unverbindlich auf einer Orgel auszuprobieren. Die Türen zu den Emporen sind offen und man muss sich nur nach oben trauen", erläutert Kai Schöneweiß das Projekt. Der „Tag der offenen Orgelbank" wird nicht nur in Hittfeld und Tostedt begangen, sondern noch in 13 weiteren Kirchengemeinden im gesamten Gebiet der Landeskirche Hannovers. Beeindruckende Klänge „Eine Orgel ist ein sehr vielseitiges Instrument, das sich lohnt zu entdecken. Mit ihren verschiedensten Klangfarben kann man selbst mit einfachen Klavierstücken schon beeindruckende Klänge erschaffen", beschreibt Olga Persits die Besonderheit einer Orgel. Beide Kirchenmusiker werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Besonderheiten des Instruments einführen und natürlich auch Fragen beantworten. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen beantwortet Kreiskantor Kai Schöneweiß per Telefon unter 04182/208 73 69 oder per Mail (kai.schoeneweiss@kirche-tostedt.de). Auch in Winsen sollten sich Freunde der Orgel den 29. September im Kalender markieren. Dort besteht die Möglichkeit, die Orgel der Winsener St. Marienkirche näher kennen zu lernen. Im Rahmen der Orgel-Entdeckertage der Hannoverschen Landeskirche führt Kreiskantor Reinhard Gräler Interessierten das Instrument mit all seinen Möglichkeiten vor und beantwortet jede Frage. Die Besucher dürfen aber auch hier selbst gern darauf spielen und so vielleicht die Lust am Orgelspiel für sich entdecken.