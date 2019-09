250 Kinder tanzen in der Ebert-Halle

Heimfeld. Die „tanzt! studios“ aus Marmstorf laden wieder zu ihrem Tanzevent in der Friedrich-Ebert-Halle ein. Unter dem Motto „Hamburgs Süden tanzt - in 28 Tagen um die Welt“ treten fast 250 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis achtzehn Jahren auf. Vom modernen Kindertanz bis zu Ballett, Jazzdance, HipHop, Breakdance, Moderndance und Dance Mix ist alles vertreten.

Die Jüngsten sind vier Jahre alt

Die jüngste Gruppe des Studios, trainiert von Annalena Mielke, ist erst wieder neu aufgestellt worden und die meisten der vier bis fünf jährigen Mädchen haben nach den Sommerferien dort angefangen. Als kleine Pinguine reisen sie in die Antarktis und zeigen dem Publikum watschelnd, was sie in ihren jungen Jahren schon alles können.

Schon seit Januar wird für die Show trainiert

Die Älteren trainieren bereits seit Januar für die Show. Charlotte Grigoleit trainiert die Jazzdance Gruppe der zehn bis zwölf Jährigen, die einen Tanz zu Rock ‘n Roll vorführen werden. Die zehn Tänzerinnen repräsentieren an dem Tag anhand ihrer gepunkteten Röcken und Schleifen im Haar eine Reise nach Las Vegas.

Außer den Kindern und Jugendlichen gibt es zwei Special Acts: Die HipHop Gruppe „2 sick crew“ von Trainer Paul Kepinski und die Moderndance Gruppe „Frollein Danz“, mit den Trainerinnen der Tanzschule Charlotte Grigoleit und Jamila Franzen treten an dem Sonntag neben den jungen Tänzern und Tänzerinnen auf.

Kostüme werden selbst entworfen und geschneidert

Das Tanzstudio gibt es bereits seit 2011. Seitdem findet die Veranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle zum vierten Mal statt. Die Inhaberinnen Andrea Grigoleit und ihre Tochter Charlotte entwerfen und nähen die Kostüme für die Kinder und Jugendlichen jedes Jahr selbst und aufgrund der Aufwendigen Vorbereitungen findet die Veranstaltung alle eineinhalb Jahre statt.

Nicht nur für jüngere Leute bieten die „tanzt! studios“ Kurse an, sondern auch für Erwachsene gibt es Moderndance-, Jazzdance- und Ballettangebote. Außerdem gibt es gesundheits- und fitnessfördernde Sportarten wie Faszienfitness und Nia - ein ganzheitliches Bewegungskonzept das mit Elementen aus Kampfsport, Tanz und Entspannungstechniken arbeitet. Die Erwachsenen-Gruppen liefern jedoch keinen eigenen Beitrag zur Tanzshow.