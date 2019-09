Feine Klassik im Hamburger Süden

Harburg.. Mit Spannung wird in jedem Jahr auf das Jahresprogramm der Musikgemeinde Harburg gewartet, das bei der Mitgliederversammlung nach der Sommerpause bekannt gegeben wird. Die Musikgemeinde Harburg, eine deutschlandweit einzigartige Organisation, wurde vor fast 90 Jahren gegründet, um vielen interessierten Konzertbesuchern für wenig Geld hochkarätige Musikveranstaltungen anbieten zu können.

Seitdem ist eine Mitgliedschaft immer noch sehr günstig und wie ein Abonnement, das jährlich zehn Konzerte in der Friedrich-Ebert-Halle und in der Regel vier weitere Veranstaltungen im Helms-Saal des Harburger Theaters umfasst. Zu Gast in Hamburgs Süden sind die großen Hamburger Orchester, preisgekrönte internationale Solisten und Ensembles auf Weltniveau.

Saison beginnt mit „Wunderkindern“

Am 15. September 2019 beginnt die Saison mit dem Konzertabend „Wunderkinder“, ein Programm, das vom ATOS Klaviertrio und Gästen gespielt wird. Auf dem Programm stehen Werke von den Wunderkindern Wolfgang A. Mozart, Erich Korngold und Felix Mendelssohn. Der Begriff Wunderkind ist eng mit Mozart und Mendelssohn, aber auch vielen anderen großen Musikern und Komponisten verbunden.

In dieser Saison wird das Thema immer wieder aufgegriffen: Die Diskursveranstaltung widmet sich anlässlich ihres 200. Geburtstages der ebenfalls Wunderkind genannten Konzertpianistin und Komponistin Clara Schumann. Ihr Klavierkonzert a-Moll wird von Ragna Schirmer und dem Mendelssohn Kammerorchester Leipzig im April zu hören sein.

Die jungen Künstler passen zum Thema

Ein weiterer Höhepunkt der Saison wird das Konzert der Hamburger Camerata mit dem Pianisten Martin Stadtfeld, zusammen spielen sie das Chopin-Klavierkonzert Nr. 1 in c-Moll. Nicht nur die klassischen Komponisten passen zu diesem Thema, sondern auch die talentierten und ausgezeichneten jungen Künstler, wie das Ensemble Biloba, das den deutschen Musikwettbewerb gewonnen hat.

Neben dem Philharmonischen Staatsorchester unter der Leitung von Kent Nagano und den Symphonikern Hamburg werden auch die jungen Musiker des Sinfonieorchesters der Hochschule für Musik und Theater Hamburg in der durch ihre ausgezeichnete Akustik geschätzten Friedrich-Ebert-Halle in Harburg auftreten.

Im schönen Helms-Saal des Harburger Theaters wird es wieder eine Autorenlesung geben, dieses Jahr mit Mechtild Borrmann, außerdem sind dort die intime Fassung der Johannespassion mit Ensemble Resonanz und das Kindermusiktheater mit dem Stück zum Beethovenjahr 2020 „Beethoven zieht wieder um“ zu sehen und zu hören.