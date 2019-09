Große Kunst im kleinen Theater

Tostedt. Es müssen nicht immer die großen Säle in den Metropolen sein, in denen hochkarätige Künstler auftreten. Die Intimität des kleinen Theaters, mit dem Publikum buchstäblich in Reichweite, wird von vielen Musikern und Schauspielern geschätzt. Und so gelingt es seit anderthalb Jahren auch Ulrike von Thien, renommierte Künstler in ihre „Bühne bunter Vorhang“ nach Tostedt zu holen.

Musiker aus Deutschland, Frankreich und Polen

Dazu zählen in jedem Fall die Musiker des Kammerjazz Kollektivs, die am Freitag, 27. September, 20 Uhr, in Tostedt auftreten. Das Kammerjazz Kollektiv steht musikalisch am Schnittpunkt zwischen Jazz, Klassik und kubanischen Musiktraditionen. Klassische Kammermusik trifft auf lebendig-erfrischende Rhythmen und virtuose Improvisation. Im aktuellen Album „Canto“ verbinden die Musiker aus Deutschland, Frankreich und Polen diese verschiedenen Elemente zu einem neuartigen, lebhaft-lyrischen Sound: Jazz-Kompositionen im klassischen Klanggewand, Bachsche Polyphonie und afro-kubanische Synkopen, offene Improvisation und komplexe Arrangements. Der ganze Klangreichtum der verschiedenen Saiten-Instrumente wird erkundet: als Gesangslinie, als Percussion, als Solist, als kleines Orchester erklingen Geige, Bratsche, Cello und Klavier in vielfältigster Weise.

Renaissance-Musik auf historischen Instrumenten

Besonders froh ist Ulrike von Thien auch darüber, dass das Ensemble „Capelle de la Torre“ in Tostedt auftreten wird. Die Gruppe, die sich auf Musik der Renaissance, gespielt auf historischen Instrumenten spezialisiert hat, ist in der Region inzwischen wohlbekannt. In Tostedt spielen sie am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, ihr Weihnachtsprogramm „Navidad con los Ministriles“. Damit endet zugleich das Programm für 2019.

Lesungen, Theater und Kabarett

Bis dahin stehen noch etliche Veranstaltungen von Lesung über Theater bis hin zu Kabarett auf dem Programm: Zunächst ist am 22. September die Buchholzer Märchenerzählerin Martha Vogelsang zu erleben, am 24. September tritt Ulrike von Thien selbst mit „Geschichten-Theater“ auf. Ein Jugendtheaterstück über das Erwachsenwerden in zwei verschiedenen Kulturen wird mit „Chica, Chica“ am 25. September aufgeführt. Am 28. September fährt der Orientexpress auf musikalische Reise. Mehr als nur Kunst gibt es am 18. und 19. Oktober: Angelika Gerlach erinnert in „Mühlenberger Frugalitäten“ an Horst Janssen, dazu wird ein Menü serviert. Zum 1. Advent gibt es Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte als Teatime-Theater.

Alle Termine unter https://buehne-bunter-vorhang.jimdo.com. Für alle Veranstaltungen wird um verbindliche Reservierungen unter 04182/292331 gebeten. Karten gibt es außerdem im Töster Reisebüro, Kastanienallee 2, Tel. 04182/1041