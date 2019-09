Prominentes Trio beim ersten Heisenberg-Talk

Eißendorf . Fröhlichkeit, Durchhaltevermögen und Leidenschaft sind Eigenschaften, die im Beruf sehr weiterhelfen, gerade als Führungskraft. Darin waren sich die drei prominenten Gäste des ersten Heisenberg-Talks einig.

Im Rahmen der Begabtenförderung hat ein Schülerteam um die Lehrerin Julia Trepoll am Mittwochabend Hamburger Führungspersönlichkeiten in das Heisenberg-Gymnasium Hamburg (HGH) an der Triftstraße eingeladen, um über ihre Lebenswege zu plaudern und die dabei gemachten Erfahrungen mit den Schülern zu teilen.

Müller und Haider hatten das HGH besucht

Gut 100 Zuhörer (mehrheitlich Schüler, vereinzelt auch Lehrer und Eltern) waren gekommen, um dem Gäste-Trio zuzuhören: Hamburgs Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard, dem Internet-Unternehmer Tarek Müller (About you) und dem Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider.

Sie beantworteten Fragen, die die Schülerin Annika Stephani vortrug. Natürlich ging es dabei auch um die Schulzeit – Müller und Haider hatten das HGH besucht.

Müller ist nach der zwölften Klasse abgegangen, Haider hat dort Abitur mit der Note 1,9 gemacht. Allerdings schon vor 30 Jahren. Alle drei bedauerten, während der Schulzeit nicht genügend Englisch gelernt zu haben. „Wir sind ein internationales Unternehmen. Da wird viel Englisch gesprochen. Ich war darin sehr schlecht, habe erst in den vergangenen fünf Jahren gelernt, es fließend zu sprechen“, sagte Tarek Müller.

About you-Chef animiert Schüler, zu gründen

Er gründete vor knapp sechs Jahren das Internet-Unternehmen About you, das Mode und Accessoires vertreibt und inzwischen mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Schon als Schüler hatte der heute 30-Jährige seine erste Internet-Firma gegründet.

Er animierte die Schüler, es ihm gleich zu tun: „Wenn ihr Lust habt, eine Firma zu gründen, dann macht das! Mir hat es sehr geholfen, dass ich damit sehr früh gestartet bin und entsprechend lange Erfahrung gesammelt habe. Egal, was: Hauptsache, ihr macht etwas!“ Melanie Leonhard ist einen ganz anderen Weg gegangen. Sie hat Geschichte studiert und darin promoviert, im Bereich Schifffahrt gearbeitet und sich als Sozialdemokratin in der Politik engagiert.

„Seien Sie fröhlich, leidenschaftlich und optimistisch“

Im Oktober 2015 wurde die damalige Harburger Stadthistorikerin und SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration.

Sie hat nun 800 Mitarbeiter und große politische Verantwortung. „Die Freude an der Arbeit, aber auch mein Durchhaltevermögen helfen mir, Arbeitstage von 18 bis 20 Stunden durchzuhalten. Sie entstehen zum Beispiel in Krisensituationen, wenn ich mich mit meinem Team bis tief in die Nacht hinein berate, was am besten zu tun ist.“

Man müsse Menschen mögen, dann sei der Senatorin-Job eine wunderbare Aufgabe, so Leonhard.

Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, hatte für die jungen Zuhörer vor allem einen Tipp: „Seien Sie fröhlich, leidenschaftlich und optimistisch.“ Er habe seine Schulzeit am Heisenberg-Gymnasium als ganz gute Zeit in Erinnerung, sagte Haider. „Aber danach wurde es zum Glück noch besser.“