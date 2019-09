Hittfeld feiert sein beliebtes Dorffest

Hittfeld. Vom 13. bis 15. September ist wieder Dorffest-Zeit in Hittfeld. Hier treffen sich Tanzwütige und Partylöwen, Familien und Freunde, Nachbarn und Musikfans – sogar ganz normale Einwohner sollen schon gesichtet worden sein. Als Ausrichter setzt der Gewerbeverein auf altbewährte und neue Live-Auftritte auf der Bühne, ausgewählte Schaustellerbetriebe sowie Verkaufs- und Essenstände für den passenden Mix aus Tradition und modernen Elementen.

Los geht es am Freitag mit „Mofa 25“ und ihren Welthits im Zweitaktsound, bevor die Hamburger Urväter der deutschen Rockszene die Bühne entern: „The Rattles“, die immer noch so taufrische Songs abliefern wie damals, als sie mit den Rolling Stones auf Tour waren.

Der Dorffest-Sonnabend ist der Familientag: Nach einem Bummel über den Flohmarkt kann man sich mittags an der Bühne vom Sportverein Emmelndorf, dem TSV Eintracht Hittfeld und dem Tanzstudio Sedello inspirieren lassen.

Bühne frei für Nachwuchsbands

Am Nachmittag begeistert der bekannte Seevetaler Entertainer Pascal Krieger dann mit seinem Programm „Pascal Krieger meets Kids“, danach heißt es Bühne frei für zwei Nachwuchsbands: Die Schulband „Trøt“ vom Gymnasium Hittfeld und „Port Joanna“ aus Hamburg.

Am Abend geht es weiter mit „Marcus Prell swings“ und den „Atomic Playboys“. Wenn die vier sympathischen Playboys aus Hamburg, die zum ersten Mal das Dorffest rocken, zu ihren Instrumenten greifen, nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise quer durch die Charts von heute und dem Besten von gestern.

Zahlreiche Kinder- und Jugendaktionen

Der Sonntag bringt am Mittag das „Trio St. Pauli“ auf die Bühne. Die Musiker begeistern mit Songs aus vier Jahrzehnten in einem ganz eigenen Stil und in der Pause präsentiert der Posaunenchor Hittfeld sein Können. Danach wird’s ernst: Nachmittags heizen „Boerney und die Tri Tops“ dem Publikum ordentlich ein. Diese Band ist vom Hittfelder Dorffest nicht mehr wegzudenken – ihre bunte Show, die 40 Jahre Kulthits aus allen rockbaren und partytauglichen Genres abdeckt, verheißt einfach gute Laune.

Am Sonnabend und Sonntag gibt es verschiedene Kinder- und Jugendaktionen. Am Sonntag haben viele Hittfelder Geschäfte von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Mit der Burg Seevetal dürfen die Dorffest-Senioren am Sonntag um 15 Uhr ein neues Ziel ansteuern: Im „Treffpunkt Hittfeld“ öffnet das traditionelle Seniorencafé seine Türen – und die „Hittfelder Speeldeel“ hat sich extra für diesen Termin ein besonderes Programm ausgedacht.

HVV-Sonderfahrten: Bus 348: Zusätzliche Fahrten in beiden Nächten um 0.17 Uhr und 1.03 Uhr ab Hittfeld Kirche zum Bahnhof Hittfeld, dort Anschluss an Metronom RB 41 Richtung Hamburg und bei der letzten Fahrt auch in Richtung Buchholz. Bus 148: Zusätzliche Fahrten in beiden Nächten um 0.35 Uhr und 1.03 Uhr ab Hittfeld Kirche zum Bahnhof Harburg.