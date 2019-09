Maschen.. Der Platz wird knapp bei der DLRG in Maschen. Die Lebensretter brauchen dringend einen Ort, an dem sie ihre Fahrzeuge und das immer umfangreichere Material unterbringen können. Deshalb hat die Ortsgruppe nun in einem Antrag an die Gemeinde um Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück gebeten.

Hintergrund ist das Engagement der Ortsgruppe im Katastrophenschutz des Landkreises Harburg seit 2015. Dafür musste sie ein eigenes Einsatzfahrzeug sowie einen Mehrzweckanhänger anschaffen. Dies hat die Gruppe aus Eigenmitteln finanziert, ebenso die laufenden Kosten. Zurzeit steht der extralange VW-Bus, der durch eine Sondersignalanlage auf dem Dach auch besonders hoch ist, beim Schatzmeister der Gruppe auf einem Privatgrundstück. „Dort ist das Fahrzeug der Witterung ausgesetzt und blockiert zudem einen Stellplatz sowie die Zufahrt zur Garage unseres Mitglieds“, beschreibt Philipp Neumann, Vorsitzender der der DLRG-Gruppe Maschen, in dem Antrag die Situation. „Diese Situation ist auf Dauer nicht tragbar und bedarf einer zeitnahen Lösung.“ Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Schöne 2,5 Zimmer-Wohnung in Jenfeld anzumieten Diese frisch renovierte 2,5 Zimmer-Wohnung verfügt über eine Wohnfläche von 65m², einen Balkon sowie eine moderne Einbauküche. mehr Die Kapazitäten sind voll ausgeschöpft Das für die Einsätze notwendige Material lagert zusammen mit dem Mehrzweckanhänger in einer angemieteten Garage. Die Kapazitäten dort sind laut Neumann voll ausgeschöpft – obwohl weiteres Material für den Katastrophenschutz benötigt wird, das die Gruppe jederzeit vorhalten müsste. Der Vorsitzende nennt ein Beispiel: „Um Personen in Zelten zu behandeln oder unterzubringen, wird eine Zentralheizung benötigt. Für diese Heizung mit Zubehör haben wir keinen Platz und können aus diesem Grund dies wichtige Einsatzgerät nicht kaufen.“ Konkret wird ein Grundstück gesucht, das Platz für zwei verschlossene Autostellplätze und einen angrenzenden Lagerraum bietet. Dafür könnte aus Sicht der DLRG-Aktiven auch ein vorhandenes Gebäude infrage kommen. Der Standort sollte nahe dem Maschener Ortskern liegen, damit die Mitglieder die Fahrzeuge schnell erreichen können. Auch sollte es in der Nähe sanitäre Anlagen geben, die die Mitglieder bei Arbeitsdiensten nutzen können. „Village“ wäre ein geeigneter Standort Als geeigneten Standort haben die Lebensretter die Jugendfreizeitstätte „Village“ ins Auge gefasst. Dies nutzen sie bereits für Lehrgänge, Treffen sowie zur Aus- und Fortbildung. „Wir sehen auf dem Gelände die Möglichkeit, die Stellplätze und Lagerfläche zu bauen“, sagt Neumann. Auch die denkmalgeschützte Scheune bei Lidl oder ein Container am Schützenhaus sind im Gespräch. „Um sicherzustellen, dass die Einsatzabteilung der DLRG Maschen einsatzfähig bleibt und somit für den Bevölkerungsschutz weiter zur Verfügung stehen kann“, hat die Ortsgruppe den Ortsrat Maschen und die Gemeinde Seevetal um Mithilfe gebeten. Im Ortsrat stieß die Bitte der seit 50 Jahren bestehenden Gruppe auf offene Ohren. „Die DLRG hat hier viel für das Gemeinwohl getan“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Tumuschat-Bruhn. „Wir sind verpflichtet, diese Arbeit auch zu unterstützen.“ Der Fachausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Sicherheit befasst sich am 11. September mit dem Thema.