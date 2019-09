Wilhelmsburg .. Eigentlich wollte Anna-Sophie Müller (16) Schauspielerin werden – und Aleksandra Neubauer (16) Regie führen. „Hey, wir machen einen Film. Ich schauspiele, Du führst Regie“, sagte Anna zu Aleks, als sie ihr auf einer S-Bahn-Fahrt erzählt hatte, wie sich ihre Eltern kennengelernt hatten. Begeistert legten die Schülerinnen los. Sie kannten sich vom Friedrich-Ebert-Gymnasium, hatten schon ein paar Musikvideos zusammen gedreht.

Es entstand ein Dokumentarfilm, der mit gängigen Klischees zum Thema Liebe aufräumt. Am Sonnabend hatte „#antihollywood“ im Kinocenter Winsen Premiere. Den jungen Filmemacherinnen ist es gelungen, Kennenlern-Storys aus dem wahren Leben und Vorstellungen zum Thema Liebe geschickt miteinander zu verknüpfen, so dass aus überraschend offenherzigen Interviews ein ebenso berührendes wie unterhaltsames Kaleidoskop zum Thema Liebe wurde (Musik: Clickclickdecker).

Hollywood hat mit der Realität nichts zu tun

„Es sollte ein Spielfilm werden, doch dann wurde es ein Dokumentarfilm“, verrät Aleks, die Regie führt. Anna entdeckte ihr Faible hinter der Kamera – und Aleks taucht selbst im Film auf. „Hollywood arbeitet beim Thema Liebe immer nach dem selben Schema“, erzählt Aleks. „Es gibt immer einen Punkt, wo die Frau sagt, dass sie ihn nicht will. Oder der Mann sagt, sie habe ihn verletzt. Am Ende kriegen sie sich doch. Wir haben festgestellt, dass dieses Klischee nicht mit der Realität übereinstimmt.“

Insgesamt 15 Jugendliche aus dem Süderelberaum haben am Film mitgearbeitet. Sie haben sich auf die Suche nach der Liebe in ihrem Umfeld gemacht – ihre Eltern interviewt, sich gegenseitig befragt, Freundinnen und Bekannten ihre Liebesgeschichten entlockt. Die haben nicht viel mit der Kino-Traumfabrik gemein – und sind vielleicht gerade deshalb so fesselnd und wunderschön. So erinnert sich die Mutter von Elina (15), wie sie ihren Freund auf einem Flug kennengelernt hat. Sie sprach kaum Englisch, hatte Flugangst. Der Mann neben ihr war Inder, er sprach kaum Deutsch. „Er ließ aber einfach nicht locker. Es war null romantisch – aber am Ende wurde es Liebe.“ Linas Eltern haben sich im Fitnessstudio kennengelernt – und schon drei Monate später geheiratet. Den Antrag hatte ihr Vater ihrer Mutter vor Marktkauf gemacht: „Entweder wir gehen getrennte Weg oder wir heiraten. In meiner Religion könne wir nicht einfach so zusammensein.“

Lebens- und Liebesweisheiten an ungewöhnlichen Orten

Der Film offenbart Lebens- und Liebesweisheiten – auch an ungewöhnlichen Orten wie dem Hamburger Flughafen. „Für richtige Liebe gibt es kein Rezept. Sie ist einzigartig“, findet Lina (15). „Liebe ist Arbeit. Man muss kommunizieren“, sagt Nicole (15). „Es gibt für jeden Deckel einen Topf. Aber es können auch mehrere Töpfe und Deckel sein“, sagt Tamy (14). Ihre Eltern Ina und Hardy Isken wurden nach dem ersten Kuss ungeplant Eltern. Heute haben sie drei Kinder, sind glücklich verheiratet.

Manche wünschen sich einen Heiratsantrag „ohne Tam Tam“, andere einen Kniefall am Strand. „Das Liebesleben ist von Hollywood beeinflusst“, sagt Andrea Stammer. Ihre beste Entscheidung sei es gewesen, sich von ihrem ersten Mann zu trennen. Prinz und Prinzessin? „Wunschdenken“, so die alte Dame. „Ich muss heiraten? Ich muss Kinder kriegen? Heute nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit!“ bekräftigt Amelie Wegner (23).

Einfluss von Social Media wie Tinder und Parship

Dafür gewinnen heutzutage Social-Media-Platttformen wie Tinder, Parship und What’s App bei der Partnersuche Einfluss. Doch die wahre Liebe bleibt unberechenbar. „Manchmal trifft sie wie ein Blitz“, verrät Gottfrid Eich, ein Mann in den besten Jahren.

Aleks’ Eltern haben sich übrigens auf einer Pilgerfahrt kennengelernt, aus den Augen verloren – und viel später erst zufällig um sieben Ecken wiedergetroffen. Für Aleks ist klar: „Wenn es die richtige Person ist, werde ich nicht auf die große Geschichte hoffen, sondern es nehmen wie es ist.“ Anna und Aleks schmieden derweil schon neue Filmideen – für sie ist es auch eine berufliche Perspektive.

Das Kultur-macht-Stark- Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurde von „Movies in Motion – mit Film bewegen“ vom Bundesverband Jugend und Film gefördert.

Das Konspirative Kulturkollektiv und Kinobetreiber Cinemotion unterstützen das Projekt.

„#antihollywood“ (15 Minuten) ist auf YouTube abrufbar.