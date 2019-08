Saison-Finale im Barfußpark

Egestorf.. Der Sommer geht langsam über in den angenehmen Frühherbst: Die Natur bereitet sich auf den Winter vor, genau, wie der menschliche Organismus – der richtige Zeitpunkt, um der Natur ganz nah zu sein und sich mit ihr in einen langsameren Takt zu schwingen.

Der Barfußpark Lüneburger Heide bietet dazu im September ein Sonderprogramm mit Märchenabenden in der Natur, Yoga im Wald und Qi Gong an. Auch auf dem 2,7 Kilometer langen Barfußpfad direkt am Naturpark Lüneburger Heide kann man die Seele baumeln lassen. Die 60 Stationen mit unterschiedlichen Untergründen zum Ertasten, Balancieren und Schnuppern laden ein, mit und in der Natur zu entschleunigen.

Die Blätter verfärben sich langsam und es wird ruhiger im Wald. Der beste Zeitpunkt, einen Gang herunter zu schalten und Hektik und Stress des Alltags zu vergessen. Janette Rauch entführt mit ihren Märchen für Große in eine Welt der Fabelwesen, Elfen, Riesen und Zwerge, und das mitten in der Natur, die die Märchen mit ihrer eigenen Geräuschkulisse untermalt.

Inspirierende Waldgeschichten

Diese spielt auch eine Hauptrolle beim Waldflüstern, das vom japanischen Waldbaden inspiriert ist. Inspirierende Wald-Geschichten, Entspannungsübungen, die Geräusche des Waldes und das Eintauchen in den Wald schärfen die Wahrnehmung der Natur mit allen Sinnen – auch dem Geruchs- und Geschmackssinn, denn Waldkräuter und Waldtapas werden verkostet. So kommen Gelassenheit und Entspannung fast wie von selbst – und mit etwas Glück kommt die eine oder andere Fledermaus in der Dämmerung vorbei.

Stress in der Schule? Damit es gar nicht erst soweit kommt, lädt der Barfußpark im September alle Erstklässler in den Barfußpark ein, wenn sie sich mit ihren Familien vom noch neuen Schulalltag ausruhen wollen. So können auch die Kleinen ganz in die Natur eintauchen: bunte Blätter zum Basteln sammeln oder Bucheckern, Kastanien und Kiefernzapfen, verschiedene Kräuter am Duft erkennen und noch einmal so richtig durch den Matsch planschen und die neue Hängeseilbrücke erkunden.

QiGong Mi, 4. und 11. September, 18 Uhr

Lachyoga Fr, 6. September, 18 Uhr,

Yoga im Wald Sa, 7. und 14. September, 15 Uhr

Waldflüstern mit Janette Rauch Do, 19. September, 17 Uhr

Märchen unterm Sternenhimmel mit Janette Rauch Sa, 21. September, 18 Uhr

Märchen auf der großen Wiese mit Janette Rauch: So, 22. September, 15 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten, Infos unter www.barfusspark-egestorf.de

Kleine Erlebnistour Sa, 7., 14. und 21. September, 14 Uhr (Dauer 1 Stunde)

Barfußpark Lüneburger Heide, Egestorf, bis 30. September täglich von 9-18 Uhr geöffnet