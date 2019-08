Die Reh-Skulptur von Martin Irwahn aus dem Jahr 1970 stand seit 2015 vor der Hittfelder Sparkasse an der Kirchstraße.

Vandalismus Hittfelder Bronze-Reh ist in der Werkstatt

Hittfeld.. Seit dreieinhalb Jahren stand das schimmernde Reh vor der Hittfelder Sparkasse. Anfang August haben Unbekannte das Kunstwerk aus der Verankerung gebrochen. Mitglieder des Heimatvereins Hittfeld, dem die Skulptur gehört, fanden es kurz darauf einige Meter entfernt in einem Gebüsch. Am Montag kam das Reh nun in eine Werkstatt, um repariert und für seine Rückkehr vorbereitet zu werden.

In der Kunstschmiede Engber in Karoxbostel werden die Stahlstäbe erneuert, um das Reh wieder in seine ursprüngliche Position auf einem Stein bringen zu können. Der Handwerksbetrieb wurde 1963 von Egon Engber gegründet und wird heute von Ellen Kummerfeld, der Tochter des Gründers, und ihrem Sohn Marlo Kummerfeld geführt. Die Schmiede hat sich auf Design und Kunst spezialisiert. Die Skulptur war ein Geschenk an den Heimatverein Hittfeld Das plötzliches Verschwinden der Bronze-Skulptur hatte viele Bürger irritiert. „Wir werden immer wieder darauf angesprochen, was denn mit dem Reh passiert sei", sagt Klaus Prigge, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins. Dieser hatte die Skulptur des Künstlers Martin Irwahn vom Bürgerverein Eddelsen geschenkt bekommen. Der Bildhauer hatte das Reh 1970 geschaffen. Im Dezember 2015 wurde es vor der Sparkasse an der Kirchstraße aufgestellt. „Leider gibt es keine Video­kameras an dieser Stelle und somit auch keine Aufnahmen von der Tat", sagt Klaus Prigge. Auch ein Zeugenaufruf blieb bisher ohne Ergebnis. Kosten für die Reparatur nicht noch nicht abzusehen Der versuchte Kunstdiebstahl ereignete sich bereits in der Nacht zum 4. August, einem Sonntag. Die Tat macht Klaus Prigge fassungslos. „Gott sei Dank, haben wir es ja wiedergefunden." Wie lang die Hittfelder auf den Anblick des Rehs verzichten müssen, steht noch nicht fest. Die Kunstschmiede muss zunächst klären, wie aufwändig die Reparatur wird. Wie viel die neue Verankerung kosten wird, ist laut Klaus Prigge ebenfalls noch nicht klar. Der Heimatverein hofft auf eine finanzielle Beteiligung der Sparkasse. Sicher ist jedoch, dass das Reh an die Kirchstraße zurückkehren wird. „Es kommt auf jeden Fall wieder an dieselbe Stelle", sagt Klaus Prigge. „Das ist uns eine Herzensangelegenheit."