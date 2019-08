Balje.. Auf der Obstbaumallee im Natureum Niederelbe in Balje biegen sich die Äste unter der Last der Früchte. Das verspricht reiche Ernte, obwohl hier weder synthetische Dünger noch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen – typisch für naturnah angelegte Streuobstwiesen. Lediglich einen fachkundigen Schnitt hat Obstbaumexperte Reimer Esselborn den Bäumen Anfang des Jahres verpasst.

Zum Wochenende der offenen Streuobstwiesen des BUND Niedersachsen führt er die Besucher am Sonntag, 25. August, ab 14 Uhr durch die Obstbaumallee mit 35 verschiedenen alten Apfelsorten sowie diversen Kirsch-, Birnen- und Pflaumenbäumen. Anschließend können sich die Teilnehmer mit leckerem Apfelkuchen im Bistro des Natureums stärken.

Einen großen Anteil am guten Gedeihen der Früchte haben die zahlreichen sechsbeinigen„Mitarbeiter“, die im und um den angrenzenden Bienenpavillon leben. Die Insekten sind unverzichtbar für die Bestäubung der Obstbäume. Doch nicht nur Honigbienen, auch Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge finden ideale Bedingungen auf dem Areal mit Streuobstwiese, Bienenweide und Insektenhotel vor.

Beratung für Hobbygärtner

Reimer Esselborn beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Streuobstwiesen. Der Gartenbauingenieur und Referent der Gartenakademie an der Oste verkauft nicht nur entsprechende Pflanzen, sondern berät auch Interessierte, die selbst eine Streuobstwiese anlegen möchten. Außerdem können die Besucher an diesem Tag von 13 bis 16 Uhr Bernstein schleifen. Wer Glück hat, trifft auch hier wieder auf Insekten. Bernsteine mit sogenannten Inklusen – Einschlüsse von Insekten oder Pflanzenteilen – lassen einen weit zurück in die Erdgeschichte blicken.

Wochenende der offenen Streuobstwiesen, Sonntag, 25. August, Natureum Niederelbe, Neuenhof 8, Balje, Infos unter Tel. 04753/84 21 10 und www.natureum-niederelbe.deinfo@natureum-niederelbe.de