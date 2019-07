Eine Biene landet auf einer Blüte in einem Garten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Besucher erfahren auf der Streuobstwiese im Wildpark Schwarze Berge am Sonntag spannende Hintergrundinformationen rund um die Biene und den Honig. So besteht die Möglichkeit, einen Blick in die Schaubeute der Imker zu werfen und noch offene Fragen über die gelb-schwarz gestreiften Blütenbestäuber zu stellen.

Tag der Biene So 7.7., 11 bis 16 Uhr, Wildpark Schwarze Berge (Bus 340), Am Wildpark 1, Eintritt 11, ermäßigt 9 Euro